Смерть пригожина під питанням? Військовий експерт знайшов дивні нестиковки у справі

Точно впізнати тіла після аварії літака досить складно

Катастрофа в середу, 23 серпня, приватного літака, на борту якого знаходився ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин, викликала бурю обговорень і суперечок у соціальних мережах. Однак, є деякі деталі, які можуть поставити під сумнів смерть російського бізнесмена.

Військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов закликає не поспішати ховати пригожина. Своїми міркуваннями він поділився із журналістами "Телеграфа".

"Смерть пригожина викликає сумніви з низки причин. І говорити про неї як про факт, поки вона не підтверджена ДНК-експертизою, не доводиться. Цілком можливо, що загибель була інсценована", — каже Дмитро.

Експерт вважає, що деякі аспекти цієї ситуації викликають сумніви.

"Однією з перших, хто повідомив про те, що, схоже, зазнав аварії борт із пригожиним, була псевдоопозиційна журналістка ксенія собчак. А про те, що, схоже, загинув сам пригожин, першим написало інше вельми сумнівне джерело — колаборант (т. зв. "глава" адміністрації Запорізької області) володимир рогов", — зазначає Снєгирьов.

На думку Сгенірєва, не варто сліпо вірити цим джерелам, тому що вони мають зв’язок із силовими структурами росії і можуть поширювати певну інформацію навмисно.

"Другий момент – у небі було два пригожинські "борти". Один рознесло над Тверською областю, другий нібито нарізав кола над москвою. І говорити зі стовідсотковою впевненістю, що на борту літака, що впав, був пригожин, ми не можемо. Він міг зареєструватись саме на цей рейс, але не сісти на нього. Провернути таке – цілком у його стилі", — продовжує військовий експерт.

Також він наголошує, що спочатку на місці аварії знайшли вісім тіл, які були у жахливому стані. Експерт не впевнений, що у такій ситуації можна точно впізнати загиблих.

"Пізніше вже стверджується, що знайдено всі десять тіл тих, хто був на борту (пасажири та пілоти). А одне тіло нібито – без голови. Як його ідентифікувати – незрозуміло. Тільки з аналізу ДНК. За зовнішніми ознаками жодне тіло, як повідомляють росЗМІ, візуально впізнати неможливо. Це не плюс версії того, що пригожин загинув", — говорить Снєгирьов.

Про інші моменти, які ставлять під сумнів смерть євгенія пригожина, читайте у повному матеріалі "Телеграфа" під назвою: "Чому пригожина поки що рано ховати: версія військового експерта"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що борт із пригожиним могла збити російська ППО.