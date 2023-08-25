У розвідці США назвали ключову версію загибелі пригожина: в інші там не вірять

Вбивство пригожина є цілеспрямованою диверсією

В американській розвідці підтверджують загибель ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина. При цьому там упевнені, що на борту літака могла вибухнути бомба.

Про це пише The Wall Street Journal. З посиланням на джерела у розвідці видання пише, що борт із ватажком найманців не міг бути збитий ракетою класу "земля-повітря".

За даними американських розвідників, версію про збиття літака ракетою ППО вони вважають неспроможною.

При цьому у розвідці впевнені, що інцидент у небі над Тверською областю є цілеспрямованою диверсією.

Увечері 23 серпня бізнес-джет Embraer, який належить ватажку ПВК "Вагнера" євгену пригожину, здійснював рейс москва — Санкт-Петербург. Після вильоту не минуло й десяти хвилин, як літак упав біля населеного пункту Куженкіне. На борту судна перебувало десять осіб, троє з яких були членами екіпажу. Усі вони загинули. У Росавіації того ж вечора повідомили, що серед загиблих також сам пригожин та його заступник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти виявили несподіваного "виконавця" вбивства пригожина.