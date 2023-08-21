Про Украину забыл? Навальный оскандалился новым заявлением

Оппозиционеру напомнили, что россия планирует проводить "выборы" и на оккупированных украинских территориях

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого накануне приговорили к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме, рассказал как противникам кремля стоит относиться к грядущим выборам и тем самым разозлил украинцев.

Соответствующее сообщение было обнародовано в соцсети Twitter в понедельник, 21 августа.

"Многие удивятся, но выборы все ещё существуют. 10 сентября они пройдут в 40 регионах. Таким образом, нам надо определиться с отношением к этим выборам, и я позволю себе внести предложения", — написал он.

Это сообщение вызвало волну возмущения. В частности пользователь "Вестник стабильности" напомнил оппозиционеру, что россия также планирует провести т.н. "выборы" на оккупированных частях Украины, а именно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Не стали молчать и другие пользователи сети, которые поинтересовались, как Навальный смог получить доступ к интернету в колонии особого режима.

Как сообщалось ранее, в начале августа Навальный был отправлен на 19 лет в колонию особого режима по статье об экстремизме, к которому российские власти причисляют деятельность ФБК, отметившуюся рядом расследований о коррупции приближенных к кремлю лиц. Колония особого режима считается самым жестким наказанием, предусмотренным российским законодательством.

При этом Навальный уже до этого был приговорен к 9 годам заключения по статье о мошенничестве.