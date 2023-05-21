Дочь Навального пригласили на выпускной в Джорджтаунском университете: студенты против

Студенты университета написали администрации ряд писем и даже подписали петицию с требованием отменить выступление Навальной

Дочь российского заключенного оппозиционера Алексея Навального Дарью пригласил выступить на выпускном в 2023 году Джорджтаунский университет. Однако факт того, что она должна стать одним из спикеров и рассказать выпускникам о свободе слова, вызвал у общественности серьезные возмущения.

Так, Дарью Навальную, которая сейчас учится на бакалавриате по психологии в Стэнфордском университете, пригласили выступить в ходе церемонии вручения дипломов в "Школе дипломатической службы" Джорджтауна. В свою очередь написали администрации ряд писем и даже подписали петицию с требованием отменить выступление Навальной. Об этом пишет Politico

"В 2008 году Навальный решительно поддержал российское вторжение в Грузию и использовал дегуманизирующую ксенофобскую риторику по отношению к грузинам. Быть против путина – не значит быть продемократическим, антивоенным и либеральным лидером", – говорится в тексте петиции.

Также студенты напомнили о том, что Дарья Навальная ни разу не упомянула о войне в Украине, в частности и во время церемонии вручения Оскара.

"Речь на выпускной церемонии должна сломать авторитарные нарративы и придать голос тем, кто никогда не подвергал сомнению территориальную целостность и не допускал дегуманизирующих высказываний о соседних странах. Слава не должна заменять опыт. Отсутствие у госпожи Навальной заслуг, значимого опыта, вклада в дипломатическую службу и международные дела делает ее кандидатуру неуместной", – отметили студенты.

Против выступления Навальной на выпускном выступили также украинские и грузинские студенты. Так, к примеру, одна из студенток заявила, что надеется работать в украинском парламенте, а общая фотография российским политическим деятелем может помешать ее будущему.

Несмотря на возражения студентов, в университете заявляют, что исключать из программы Навальную не собираются.

"Мы не отказываем спикерам в кампусе Джорджтауна и не отказываем спикеров от выступлений. Мы сообщаем спикерам, когда студенты выражают обеспокоенность, чтобы они могли принять их во внимание", – сказал декан School of Foreign Service Джоэл Хеллман.

В то же время Мария Снеговая — преподаватель того самого учебного заведения, где разгорелся скандал, на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию и детально объяснила причину возмущения студентов.

По ее словам, речь в данном случае идет о выступлении Дарьи на церемонии commencement — итоговой для студентов, где вручают дипломы. Обычно на нее приглашают выступить людей уровня уровня бывших президентов США, сенаторов, известных и многого добившихся людей, с напутствием студентам.

"Теперь, представьте, вы — студент-выпускник из Украины (или Грузии), ваш родственник пострадал/погиб от рук российских солдат (знаю такие случаи), и выступает дочь российского оппозиционера, который известен противоречивыми высказываниями об Украине и Грузии с напутственной речью. Уже не слабо, правда? И во время выступления, в то время, как ракеты рвутся над головами ваших родственников в Украине, она говорит про войну только одну фразу: "Моему отцу грозили дальнейшие обвинения за высказывания против несправедливой и ужасной войны в Украине." И всё", — отметила Снеговая.

Именно эти факторы стали причиной серьезного возмущения общественности и волны протестов против выступления Навальной на церемонии.

"Мы не можем замалчивать эту тему ради иллюзорной политической карьеры в Прекрасной России будущего. Война приходит к нам, мы становимся войной, если мы не противостоим и не сопротивляемся этой войне и не поддерживаем Украину ежесекундно", — подытожила преподаватель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семью Алексея Навального сравнили с украинской семьей после скандала вокруг победителя в номинации "Лучший документальный фильм" на премии "Оскар" в США.