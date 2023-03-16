"Навальному" дали Оскар: певица Оля Цыбульская увидела в этом знак и предсказала незавидное будущее россиянам (видео)

Артистка высмеяла награду фильма о так называемом российском оппозиционере

Известная украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская, как и все украинцы, негативно отреагировала на новость об оскароносном награждении фильма Navalny — документальной картине о так называемом российском оппозиционном политике Алексее Навальном.

У себя в Инстаграме артистка опубликовала видео, где заявила, что увидела в этом скандальном событии пророчество. Цыбульская не стала откровенно показывать свое возмущение, однако ярко высмеяла это награждение и предсказала справедливое будущее россиян.

"Знаете, почему Навальному дали "Оскар"? Потому что это было кино о том, что рано или поздно все россияне окажутся в тюрьме", — заявила Оля Цыбульская в соцсети.

Напомним, что украинский фильм "Дом из заноз" также был номинирован в категории "Лучший документальный фильм". Его снимали в Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей. Несмотря на правдивый рассказ наших режиссеров, организаторы "Оскара" публично поддержали фильм о "хорошем россиянине".

При этом на вручение награды пригласили всю семью Навального и дали им слово. Их речь была политической, и это в то время, когда президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на кинопремии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой фильм получил сразу семь оскаровских статуэток. Это второй азиатский фильм после "Паразитов" 2019 года, забравший главный "Оскар".