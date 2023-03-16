"Навальному" дали Оскар: співачка Оля Цибульска побачила в цьому знак і пророкувала незавидне майбутнє росіянам (відео)

Артистка висміяла нагороду фільму про так званого російського опозиціонера

Відома українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, як і всі українці, негативно відреагувала на новину про оскароносне нагородження фільму Navalny — документальної картини про так званого російського опозиційного політика Олексія Навального.

У себе в Інстаграмі артистка опублікувала відео, де заявила, що побачила в цій скандальній події пророцтво. Цибульська не стала відверто показувати своє обурення, однак яскраво висміяла це нагородження і пророкувала справедливе майбутнє росіян.

"Знаєте, чому Навальному дали "Оскар"? Тому що це було кіно про те, що рано чи пізно всі росіяни опиняться в в'язниці", — заявила Оля Цибульська в соцмережі.

Нагадаємо, що український фільм "Будинок зі скалок" також був номінований в категорії "Найкращий документальний фільм". Його знімали у Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Попри правдиве оповідання наших режисерів, організатори "Оскара" публічно підтримали стрічку про "хорошого росіянина".

При цьому на вручення нагороди запросили всю родину Навального і дали їм слово. Їхня промова була політичною, і це у той час, коли президентові України Володимиру Зеленському було відмовлено у виступі на кінопремії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який фільм отримав одразу сім оскарівських статуеток. Це другий азіатський фільм після "Паразитів" 2019 року, який забрав головний "Оскар".