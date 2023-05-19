Политолог Екатерина Мол высказалась о скандале из-за отказа украинских писателей принимать участие в фестивале World Voices вместе с россиянами, организованного PEN America, и увольнении из правления группы журналиста The New Yorker Маши Гессен

Этот текст будет удален очень быстро, я это знаю. Но для твиттера он великоват, а для медиа некорректен. Я не хочу искать аргументы и что-то дополнительно прояснять, я просто знаю что все так.

Мне кажется, я понимаю, в чем настоящая причина этих "культурных скандалов", с которыми мы имеем дело в последнее время. Знаете, когда украинцы отказываются делить что-то с россиянами: сцену, вознаграждение, полосу. Это выглядит так возмутительно для всех нас: в смысле вы обижаетесь и имеете претензии?

Как это?

То есть у вас сперва не хватило наглости вообще вытолкаться куда-то на божий свет и делать вид, что вы репрезентируете какую-то там культуру, что ваше мнение чего-то стоит, что вы должны сказать что-то важное, и это НЕ ИЗВИНЕНИЯ, а потом вы обижаетесь на брезгливость людей, которых прямо сейчас пытают и убивают ваши соотечественники? Серьезно? Но это же россияне, они повсюду ведут себя одинаково, просто они считают, что они имеют на это право:

Путин имеет право начать войну

Простой ванька имеет право насиловать женщин и детей

Простой асланбек имеет право спи**ить холодильник

Небензя имеет право с*ать всему миру в глаза на заседаниях ООН

Маша Гессен имеет право на**ать украинцев и вывести на сцену россиян, относительно которых было отмечено, что их там видеть никто не хочет. Никто не желает, а Маша желает.

Это явления одного порядка: просто лезть куда тебя не просят, не звали, где тебе не рады, где тебя ненавидят, тебе брезгуют, но тебе все равно. Потому что ты хочешь. Маша желает русскую литературу. Асланбек хочет холодильник. Ванька хочет избивать и насиловать. Путин хочет уничтожить всех украинцев. Это однокоренные явления.

Не важно насколько разными все эти люди являются на взгляд. Не важно, что ванька ненавидит асланбека всем своим расистским нутром. Не важно, что асланбек считает ваньку неверным, алкашем и дегенератом. Не важно, что Путин считает машу родителем №1 и пугает ею простых россиян, не важно, что Маша считает путина тираном. Важно то, что у них есть кое-что общее — им вообще по**й кто там что считает. Их восприятие мира настолько зациклено на самих себе, что желание других, существование других это незначительные препятствия. И так же, как путина, машу раздражает вот это – СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Россиян раздражает то, что мы смеем быть агрессивными по отношению к ним. Каждый в своей сфере. Путина бесит то, что проклятые украинцы до сих пор не в составе россии, сопротивляются и отказываются вместе восстанавливать ссср. Ваньку бесит, что хохлуха не наварила ему борща и не распахнула радостно перед ним ноги, асланбека бесит, что у него дома хуже, чем в мариуполе, а машу гессен бесит то, что второсортное украинское литературное сообщество вы***ывается, и вместо того чтобы радоваться тому, что оказывается на одной сцене с носителями великой русской культуры, отказывается от привилегий. Маша же хотела их одарить, вывести их с нормальными людьми на одну площадку, а они смеют брезжить. Нет, Маша их осчастливит принудительно. Собой и своими друзьями. Так же как принудительно собой нас хотел "осчастливить" пути, как принудительно "осчастливляли" женщин в оккупации ваньки, это явления не одного порядка, но одного корня.

И в культуре это заметно даже больше, потому что это дистиллированное чистое презрение. Украинец может быть каким угодно: смешным, подлым, хорошо петь, вкусно готовить, быть хитрым, красивым, даже талантливым. Но он не смеет быть утонченным. И не смеет быть агрессивным. Утонченность и агрессия – это сугубо доминантные черты, и россияне абсолютно и полностью хотели бы оставить их за собой. И именно поэтому мы не готовы к диалогу, потому что диалог – это дело равных, а мы не равны. Даже лучшие из них настолько скудны и обманчивы, что не в состоянии постичь насколько искаженную картину мира они несут в себе, насколько они морально извращены, извращены и переварены этим гигантским червем под названием россия.

Не знаю когда придет время, когда с кем-то из них можно будет говорить, но я надеюсь, что нет. Потому что это просто унизительно.