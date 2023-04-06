Может ли Навальный возглавить россию после путина: политолог назвал нюансы

Пока в россии нет достойных кандидатов на место владимира путина

После того, как действующий путинский режим будет повален, неизвестно кто может стать новым лидером россии. Запад не исключает, что место путина сможет занять Алексей Навальный, но шансов у него не много.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко. По его словам, на сегодняшний день явных кандидатов на пост президента нет, но все может измениться в считанные дни.

Денисенко отметил, что социология свидетельствует о том, что никто из ныне имеющихся условных российских либералов не сможет быть преемником путина. Но как только режим начнет "сыпаться" все может кардинально измениться.

"Теоретически все может измениться в один момент. Но пока режим не начал "сыпаться". Как только это начнется, сразу появятся новые политики, плюс будут тяжеловики из прошлого, которые будут выставлять своих людей. Тогда начнутся ситуативные альянсы. Пока это сотни людей, которые могут на что-то претендовать", — отметил Вадим Денисенко.

Что касатеся одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, то Запад в какой-то мере его поддерживает. Но на сегодняшний день оппозиционер не стал Нельсоном Манделой для россиян и не пользуется особым авторитетом.

"Он не пользуется популярностью и не выходит за пределы "пузырька" 7-8%. Пока слабо верится, что он превратится в лидера и станет президентом россии через год-два. Но по состоянию на данный момент об этом рано говорить", — подытожил исполнительный директор Украинского института будущего.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что фильм про Алексея Навального попал в скандал. На вручении "Оскара-2023" картина про российского оппозиционера получила награду в номинации "лучший документальный фильм", что крайне возмутило украинцев. Политолог Владимир Фесенко даже предположил, что в Голливуде могло сработать определенное антиукраинское лобби, из-за которого тема Украины на нынешней церемонии "Оскар" была минимизирована.