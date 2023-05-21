Дочку Навального запросили на випускний у Джорджтаунському університеті: студенти проти

Студенти університету написали адміністрації низку листів і навіть підписали петицію з вимогою скасувати виступ Навальної

Дочку російського в’язня опозиціонера Олексія Навального Дар’ю запросив виступити на випускному 2023 року Джорджтаунський університет. Однак факт того, що вона має стати одним зі спікерів та розповісти випускникам про свободу слова, викликав у громадськості серйозні обурення.

Так, Дар’ю Навальну, яка зараз навчається на бакалавраті з психології у Стенфордському університеті, запросили виступити під час церемонії вручення дипломів у "Школі дипломатичної служби" Джорджтауна. Своєю чергою, написали адміністрації ряд листів і навіть підписали петицію з вимогою скасувати виступ Навальної. Про це пише Politico

"У 2008 році Навальний рішуче підтримав російське вторгнення в Грузію і використав десенсуючу ксенофобську риторику стосовно грузинів. Бути проти путіна — не означає бути продемократичним, антивоєнним і ліберальним лідером", — йдеться в тексті петиції.

Також студенти нагадали про те, що Дар’я Навальна жодного разу не згадала про війну в Україні, зокрема під час церемонії вручення Оскара.

"Мова на випускній церемонії має зламати авторитарні наративи та надати голос тим, хто ніколи не ставив під сумнів територіальну цілісність і не допускав дегуманізуючих висловлювань про сусідні країни. Слава не повинна замінювати досвід. Відсутність у пані Навальної заслуг, значущого досвіду, вкладу міжнародні справи робить її кандидатуру недоречною", – зазначили студенти.

Проти виступу Навальної на випускному виступили також українські та грузинські студенти. Так, наприклад, одна зі студенток заявила, що сподівається працювати в українському парламенті, а загальна фотографія російським політичним діячем може стати на заваді її майбутньому.

Попри заперечення студентів, в університеті заявляють, що виключати із програми Навальну не збираються.

"Ми не відмовляємо спікерам у кампусі Джорджтауна і не відмовляємо спікерів від виступів. Ми повідомляємо спікерам, коли студенти висловлюють стурбованість, щоб вони могли взяти їх до уваги", — сказав декан School of Foreign Service Джоел Хеллман.

Водночас Марія Снігова — викладач того самого навчального закладу, де спалахнув скандал, на своїй сторінці у Facebook прокоментувала ситуацію та детально пояснила причину обурення студентів.

За її словами, в цьому випадку йдеться про виступ Дарії на церемонії commencement — підсумкової для студентів, де вручають дипломи. Зазвичай на неї запрошують виступити людей рівня колишніх президентів США, сенаторів, відомих людей, які багато чого досягли, з напуттям студентам.

"Тепер, уявіть, ви — студент-випускник з України (або Грузії), ваш родич постраждав/загинув від рук російських солдатів (знаю такі випадки), і виступає дочка російського опозиціонера, який відомий суперечливими висловлюваннями про Україну та Грузію з напутньою мовою. Вже не слабко, правда?І під час виступу, коли ракети рвуться над головами ваших родичів в Україні, вона говорить про війну лише одну фразу: "Моєму батькові загрожували подальші звинувачення за висловлювання проти несправедливої та жахливої війни в Україні." І все", — зазначила Снігова.

Саме ці чинники спричинили серйозне обурення громадськості та хвилі протестів проти виступу Навальної на церемонії.

"Ми не можемо замовчувати цю тему заради ілюзорної політичної кар’єри в Прекрасній росії майбутнього. Війна приходить до нас, ми стаємо війною, якщо ми не протистоїмо і не чинимо опір цій війні й не підтримуємо Україну щомиті", — підсумувала викладач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родину Олексія Навального порівняли з українською родиною після скандалу навколо переможця у номінації "Найкращий документальний фільм" на премії "Оскар" у США.