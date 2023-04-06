Чи може Навальний очолити росію після путіна: політолог назвав нюанси

Наразі в росії немає гідних кандидатів на місце володимира путіна

Після того, як діючий путінський режим буде повалено, невідомо хто може стати новим лідером росії. Захід не виключає, що місце путіна зможе зайняти Олексій Навальний, але шансів у нього небагато.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Телеграфу розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. За його словами, на сьогоднішній день явних кандидатів на пост президента немає, але все може змінитись за лічені дні.

Денисенко зазначив, що соціологія свідчить про те, що ніхто з існуючих умовних російських лібералів не зможе бути наступником путіна. Але як тільки режим почне "сипатися", все може кардинально змінитися.

"Теоретично все може змінитися в один момент. Але поки що режим не почав "сипатися". Як тільки це почнеться, відразу з’являться нові політики, плюс будуть важковики з минулого, які виставлятимуть своїх людей. Тоді почнуться ситуативні альянси. Поки це сотні людей, які можуть на щось претендувати", — зазначив Вадим Денисенко.

Щодо одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального, то Захід якоюсь мірою його підтримує. Але на сьогоднішній день опозиціонер не став Нельсоном Манделою для росіян і не має особливого авторитету.

"Він не користується популярністю і не виходить за межі "бульбашки" 7-8%. Поки що слабко віриться, що він перетвориться на лідера і стане президентом росії через рік-два. Але станом на даний момент про це рано говорити", — підсумував виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що фільм про Олексія Навального потрапив у скандал. На врученні "Оскара-2023" картина про російського опозиціонера отримала нагороду у номінації "найкращий документальний фільм", що вкрай обурило українців. Політолог Володимир Фесенко навіть припустив, що у Голлівуді могло спрацювати певне антиукраїнське лобі, через яке тему України на нинішній церемонії "Оскар" було мінімізовано.