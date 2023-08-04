"Не картошка, чтобы быть фри": украинцы обсуждают новый срок Навального

Оппозиционер уже отбывает 9 лет по делу о мошенничестве

Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об экстремизме.

Как сообщают российские СМИ, такое решение принял Мосгорсуд во время выездного заседания во владимирской колонии строгого режима.

Сам процесс был засекречен. Он начался 19 июня, а все заседания проходили в закрытом режиме.

Известно, что Навального обвинили по семи статьям, самая тяжелая из которых "о создании экстремистского сообщества". Таковым в россии считают ФБК, который неоднократно публиковал расследования о коррупционных делах кремлевской верхушки.

Сам же Навальный после этого заявил, что отлично понимает, что в колонии он пожизненно, а потому цифра для него не имеет никакого значения.

Стоит отметить, что пользователи сети из Украины к этой новости отнеслись двояко. Нашлись и люди, которые пожалели политика, так и те, кто воспринял новость с юмором и отметил, что российская оппозиция все равно не найдет в себе смелости что-либо сделать. Кроме того, многие решили вспомнить его высказывание о том, что "Крым не бутерброд".

Стоит отметить, что колония особого режима это самая строгая мера наказания из официально существующих.

Как известно, помимо этого срока Навальный также должен отсидеть 9 лет по делу о мошенничестве.