"Не картопля, щоб бути фрі": українці обговорюють новий термін Навального

Опозиціонер уже відбуває 9 років у справі про шахрайство

Російський опозиціонер Олексій Навальний засуджений до 19 років колонії особливого режиму у справі про екстремізм.

Як повідомляють російські ЗМІ, таке рішення ухвалив Мосміськсуд під час виїзного засідання у володимирській колонії суворого режиму.

Сам процес був засекречений. Він розпочався 19 червня, а всі засідання проходили у закритому режимі.

Відомо, що Навального звинуватили за сімома статтями, найважча з яких "про створення екстремістської спільноти". Таким у росії вважають ФБК, який неодноразово публікував розслідування про корупційні справи кремлівської верхівки.

Сам Навальний після цього заявив, що чудово розуміє, що в колонії він довічно, а тому цифра для нього не має ніякого значення.

Варто зазначити, що користувачі мережі з України до цієї новини поставилися двояко. Знайшлися і люди, які пошкодували політика, так і ті, хто сприйняв новину з гумором і зазначив, що російська опозиція все одно не знайде в собі сміливості щось зробити. Крім того, багато хто вирішив згадати його висловлювання про те, що "Крим не бутерброд".

Варто зазначити, що колонія особливого режиму це найсуворіший захід покарання з офіційно існуючих.

Як відомо, крім цього терміну Навальний також має відсидіти 9 років у справі про шахрайство.