Про Україну забув? Навальний оскандалився новою заявою

Опозиціонеру нагадали, що Росія планує проводити "вибори" і на окупованих українських територіях.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, якого напередодні засудили до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм, розповів, як противникам кремля варто ставитись до майбутніх виборів і тим самим розлютив українців.

Відповідне повідомлення було оприлюднено у соцмережі Twitter у понеділок, 21 серпня.

"Багато хто здивується, але вибори все ще існують. 10 вересня вони пройдуть у 40 регіонах. Таким чином, нам треба визначитися з ставленням до цих виборів, і я дозволю собі внести пропозиції", — написав він.

Це повідомлення викликало хвилю обурення. Зокрема, користувач "Вісник стабільності" нагадав опозиціонеру, що росія також планує провести т.зв. "вибори" на окупованих частинах України, а саме у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму.

Не стали мовчати інші користувачі мережі, які поцікавилися, як Навальний зміг отримати доступ до інтернету в колонії особливого режиму.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня Навальний був відправлений на 19 років до колонії особливого режиму за статтею про екстремізм, до якого російська влада зараховує діяльність ФБК, яка відзначилася низкою розслідувань про корупцію наближених до кремля осіб. Колонія особливого режиму вважається найжорсткішим покаранням, передбаченим російським законодавством.

При цьому Навального вже раніше було засуджено до 9 років ув’язнення за статтею про шахрайство.