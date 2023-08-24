"Совершил много ошибок в жизни": путин подтвердил гибель евгения пригожина (видео)

путин пообещал, что россия не забудет участие ЧВК "Вагнер" в войне с Украиной

Российский диктатор владимир путин признал егвения пригожина погибшим в результате крушения самолета в Тверской области 23 августа. Он заявил, что главарь ЧВК "Вагнера" был талантливым человеком, хоть и совершил много ошибок в жизни.

Видео с заявлением путина публикует российский Telegram-канал SHOT. Также путин выразил соболезнования семьям всех погибших, кто был на борту самолета.

Так, владимир путин в своей речи стал хвалить евгения пригожина в прошедшем времени и рассказал о том, что главарь ЧВК "Вагнера" был человеком со сложной судьбой, но при этом талантливым. Также он добавил, что при жизни тот совершил много ошибок, вероятно, намекая на неудачный мятеж "вагнеровцев", который состоялся за два месяца до авиакатастрофы.

"Первичные данные говорят, что на борту находились сотрудники компании "Вагнера". С пригожиным я знаком давно, с начала 90-х годов. Он человек сложной судьбы, много ошибок совершал в жизни, но добивался поставленных целей. Был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности", — сказал путин.

Он также заявил, что "Вагнер" внес существенный вклад в "борьбу с нацизмом в Украине" и пообещал, что россияне об этом никогда не забудут. Российский президент выразил соболезнования семьям всех людей, которые погибли в результате крушения самолета в Тверской области и отметил, что расследование по этому делу будет доведено до конца. Сейчас проводятся генетические и технические экспертизы, на это нужно время.

Отметим, что среди версий гибели евгения пригожина упоминается и причастность владимира путина. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российский президент не прощает никому собственного страха, а пригожин своей попыткой государственного переворота заставил его бояться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США не удивились катастрофе с пригожиным и также связали его возможную гибель с неудавшимся "походом справедливости" наемников в июне 2023 года.