Самолет пригожина, который кружил над москвой - стало известно, где он сейчас

Второй самолет пригожина снова объявился

Второй самолет пригожина, который во время уничтожения борта главы ЧВК "Вагнера" осуществлял странные маневры в небе, снова объявился на радарах. Кто находится на борту — неизвестно.

Согласно данным сервиса Flightradar24, летательный аппарат улетел в Азербайджан. Он вылетел из аэропорта Внуково и направляется в Баку.

Отметим, что после катастрофы первого самолета пригожина этот борт делал зигзаги в небе над Москвой, а потом улетел в Петербург. Позже бизнес-джет вернулся в подмосковный аэропорт Остафьево.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 23 августа бизнес-джет Embraer, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнера" евгению пригожина, совершал рейс Москва – Санкт-Петербург. Спустя менее десяти минут после взлета самолет упал около населенного пункта Куженкино. В результате крушения погибли десять человек, трое из которых являлись членами экипажа.

О всех новых подробностях взрыва пригожинского самолета вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Также "Телеграф" сообщал о том, почему пригожина пока рано хоронить.