"Зробив багато помилок у житті": путін підтвердив загибель євгена пригожина (відео)

путін пообіцяв, що росія не забуде участь ПВК "Вагнер" у війні з Україною

Російський диктатор володимир путін визнав єгвенія пригожина загиблим внаслідок аварії літака в Тверській області 23 серпня. Він заявив, що ватажок ПВК "Вагнера" був талановитою людиною, хоча і наробив багато помилок у житті.

Відео із заявою путіна публікує російський Telegram-канал SHOT. Також путін висловив співчуття сім’ям усіх загиблих, хто був на борту літака.

Так, володимир путін у своїй промові став хвалити євгена пригожина в минулому часі та розповів про те, що ватажок ПВК "Вагнера" був людиною зі складною долею, але при цьому талановитою. Також він додав, що за життя той зробив багато помилок, ймовірно, натякаючи на невдалий заколот "вагнерівців", який відбувся за два місяці до авіакатастрофи.

"Первинні дані кажуть, що на борту перебували співробітники компанії "Вагнера". З пригожиним я знайомий давно, з початку 90-х років. Він людина складної долі, багато помилок робив у житті, але домагався поставленої мети. Була талановита людина, талановитий бізнесмен, працював не лише у нас у країні і з результатом працював, а й за кордоном, в Африці, зокрема", - сказав путін.

Він також заявив, що "Вагнер" зробив істотний внесок у "боротьбу з нацизмом в Україні" і пообіцяв, що росіяни про це ніколи не забудуть. Російський президент висловив співчуття сім’ям усіх людей, які загинули внаслідок аварії літака у Тверській області та зазначив, що розслідування у цій справі буде доведено до кінця. Зараз проводяться генетичні та технічні експертизи, на це потрібен час.

Зазначимо, що серед версій загибелі эвгена пригожина згадується і причетність володимира путіна. Зокрема радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російський президент не прощає нікому власного страху, а пригожин своєю спробою державного перевороту змусив його боятися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США не здивувалися катастрофі з пригожиним і також пов’язали його можливу загибель з "походом справедливості" найманців у червні 2023 року.