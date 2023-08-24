лавров выругался матом, когда его спросили о пригожине (видео)

Российский дипломат нецензурно выразился в присутствии иностранных коллег и охраны

Глава российского МИД сергей лавров эмоционально отреагировал на вопрос о гибели евгения пригожина. Свои отношения с главарем ЧВК "Вагнера" он прокомментировал матом.

Видео момента общения сергея лаврова с российским журналистом на саммите BRICS в Южной Африке публикует "Настоящее время". Министр иностранных дел активно избегал представителей медиа.

Сперва журналист спросил лаврова о том, как смерть евгения пригожина скажется на интересах россии в Африке, откуда главарь "вагнеровцев" записывал видео за несколько дней до катастрофы. Вместо ответа глава российского МИД поспешил поршмыгнуть в лифт в окружении охраны.

Вторая попытка журналиста пообщаться с российским министром тоже не увенчалась успехом. Он подошел к нему после брифинга, когда тот уже уходил, и спросил о том, насколько плотно лавров сотрудничал с ЧВК "Вагнера". Глава МИД россии не дал четкого ответа, лишь пробормотал матерную фразу вроде:

"Да откуда вы взялись-то, еб**".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент россии владимир путин подтвердил смерть евгения пригожина и выразил соболезнования семьям всех командиров ЧВК "Вагнера", которые были на борту упавшего самолета.