Почему-то другие делегации так себя не вели

В ЮАР проходит саммит БРИКС, на который забоялся приезжать невыездной путин, но вместо него уже приехал глава МИД рф сергей лавров.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Самолет российского министра приземлился на базе ВВС ЮАР Waterkloof на окраине Претории, где его встретили с традиционными песнями и плясками.

Стоит отметить, что в сети уже вовсю хохочут с лаврова, который в попытках выслужится перед коллегами из ЮАР бросился в пляс и, по мнению некоторых, выглядел нелепо. Высмеивание дошло настолько далеко, что сеть буквально накрыло волной шутливых комментариев и фотожаб.

К слову, для лидера Китая в ЮАР также устроили встречу с танцами, но программа у него была несколько другая, а в отличие от лаврова, глава КНР почему-то к ним не присоединился.

Напомним, ранее мы писали о том, что неявка путина на саммит БРИКС раскрывает важную деталь насчет россии.

Также мы сообщали о том, что Европейский еврейский конгресс (EJC) резко прокомментировал абсурдное заявление министра иностранных дел россии сергея лаврова, ранее сравнившего россиян с евреями, а Запад — с Гитлером. От путинского приспешника требуют публичных извинений.