Укр

"Вон из Украины": у лаврова пожаловались на русофобию в Чехии, но получили яркий ответ

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Глава МИД рф сергей лавров
Глава МИД рф сергей лавров. Фото Открытые источники

Чехия поставила на место страну-агрессора

В Министерстве иностранных дел россии обвинили Чехию в "русофобии", но получили на это жесткий ответ. В стране ЕС напомнили рф, кто напал на "соседей" и развязал страшную войну в Украине.

Соответствующее заявление с недовольствами было опубликовано на официальной странице МИД рф в Twitter.

"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями. В последние годы отмечается дальнейшее сползание Праги по русофобскому курсу", — говорится в сообщении.

Ответ второй стороны не заставил себя долго ждать. Уже вечером того же дня в Министерстве иностранных дел Чехии опубликовали на своей странице в Twitter пост, в котором стране-агрессору напомнили, что она из себя представляет и чем навсегда оставила позорный след в истории.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим госпитали и не оккупируем соседей. Вон из Украины", – отметили в МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приехавшие на отдых россияне отличились в Черногории. Из-за их буйного поведения официантам одного из заведений пришлось бить горе-туристов стульями, чтобы прогнать от ресторана.

Теги:
#Россия #Чехия #МИД #Русофобия