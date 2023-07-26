Чехия поставила на место страну-агрессора

В Министерстве иностранных дел россии обвинили Чехию в "русофобии", но получили на это жесткий ответ. В стране ЕС напомнили рф, кто напал на "соседей" и развязал страшную войну в Украине.

Соответствующее заявление с недовольствами было опубликовано на официальной странице МИД рф в Twitter.

"Чехия имеет хронические проблемы, которые власти страны не намерены решать, занимаясь вместо этого деструктивными внешнеполитическими действиями. В последние годы отмечается дальнейшее сползание Праги по русофобскому курсу", — говорится в сообщении.

Ответ второй стороны не заставил себя долго ждать. Уже вечером того же дня в Министерстве иностранных дел Чехии опубликовали на своей странице в Twitter пост, в котором стране-агрессору напомнили, что она из себя представляет и чем навсегда оставила позорный след в истории.

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбим госпитали и не оккупируем соседей. Вон из Украины", – отметили в МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приехавшие на отдых россияне отличились в Черногории. Из-за их буйного поведения официантам одного из заведений пришлось бить горе-туристов стульями, чтобы прогнать от ресторана.