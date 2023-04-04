"Бегает за детьми и кричит: "съем москаленка": воровка украинских детей пожаловалась на их русофобию

львова-белова пожаловалась на украинского ребёнка

Российская "уполномоченная по правам ребёнка" мария львова-белова, а, проще говоря, воровка украинских детей, разразилась очередным нелепым заявлением. Пока неясно выдуманная ли это в пропагандистском угаре

или нет, но в сети уже отреагировали.

Так, в сети распространилось видео, на котором Белова, во время своего выступления рассказала историю об украденном в Мариуполе ребёнке и пожаловалась на сложности в "перевоспитании" (пичканье пропаганды в головы нашим детям — Ред.).

"Я не могу сказать, что все проходит гладко. Тяжело реагировать, когда твой ребёнок бегает за младшими детьми и говорит съем москаленка. Это связано с той "пропагандой" восьмилетней, которая была на территории Мариуполя — антироссийской пропагандой, но мы сейчас любим друг друга", — заявила циничная воровка.

В комментариях украинцы требуют от воровки вернуть всех наших детей, а также отмечают, что даже если эта история и не выдуманная, то они гордятся нашим юным козаком.

Напомним, что россияне с началом полномасштабного российского вторжения не скрывая воруют украинских детей. Главной воровкой является Мария Львова-Белова, которую именно за это разыскивает Гаага.

Ранее мы писали, что в рф похвастались, что "перевоспитали" детей из Мариуполя.

Также мы сообщали, что стала известна судьба насильно вывезенных в россию украинских детей.