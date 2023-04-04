"Бігає за дітьми і кричить: "з'їм москалика": крадійка українських дітей поскаржилася на їхню русофобію

львова-бєлова поскаржилася на українську дитину

Російська "уповноважена з прав дитини" марія львова-бєлова, а, простіше кажучи, крадійка українських дітей, вибухнула черговою безглуздою заявою. Поки неясно чи вигадала вона її у пропагандистському чаді

чи ні, але у мережі вже відреагували.

Так, у мережі поширилося відео, на якому бєлова, під час свого виступу розповіла історію про вкрадену в Маріуполі дитину і пожалілася на складнощі у "перевихованні" (напихання пропаганди в голови нашим дітям — Ред.).

"Я не можу сказати, що все проходить гладко. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже з'їм мо*калика. Це пов’язано з тією "пропагандою" восьмирічною, яка була на території Маріуполя — антиросійською пропагандою, але ми зараз любимо один одного ", — заявила цинічна злодійка.

У коментарях українці вимагають від злодійки повернути всіх наших дітей, а також зазначають, що навіть якщо ця історія і не вигадана, то вони пишаються нашим юним козаком.

Нагадаємо, що росіяни з початком повномасштабного російського вторгнення не приховуючи крадуть українських дітей. Головною злодійкою є марія львова-бєлова, яку саме за це розшукує Гаага.

Раніше ми писали, що в росії похвалилися, що "перевиховали" дітей з Маріуполя.

Також ми повідомляли, що стала відома доля насильно вивезених до росії українських дітей.