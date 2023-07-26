Война — день 518: ВСУ продолжают контрнаступление, а оккупанты минируют Черное море

Оперативно о главном за сутки

Украинское контрнаступление продолжается минимум на трех направлениях и ВСУ постепенно продвигаются вперед, однако россияне тоже не сидят сложа руки и проводят встречные атаки, что позволило им получить небольшие территориальные достижения на направлении Кременной. Тем временем продолжается и блокада россиянами черноморских портов, при этом оккупанты решили сразу сделать это "опасным путем" и установили минные заграждения на подходах к украинским морским городам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В разведке США ожидают, что россия завершит строительство завода по производству дронов Shahed в Татарстане в начале следующего года. Ожидается, что это позволит россиянам значительно усилить обстрелы Украины.

Информацию за 23 июля смотрите по ссылке: Война — день 515: россияне снова обстреляли Одессу, на фронте идут тяжелые бои

С данными за 24 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 516: ВСУ прорываются через укрепления противника, а оккупанты готовят новые обстрелы

О том, что происходило 25 июля, читайте в материале: Война — день 517: ВСУ готовятся увеличить темпы наступления, а оккупанты продолжают террористические атаки