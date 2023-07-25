Война — день 517: ВСУ готовятся увеличить темпы наступления, а оккупанты продолжают террористические атаки

Оперативно о главном 25 июля

Бои за освобождение территории Украины от российских захватчиков продолжаются и ВСУ демонстрируют успехи на ряде направлений в Запорожской и Донецкой областях, хотя успехи есть и у оккупантов. Хотя продвижение украинских военных движется медленнее, чем ожидалось, но вскоре ситуация может значительным образом измениться, поскольку ВСУ местами уже практически достигли линии укреплений россиян. Тем временем террористические атаки оккупантов продолжаются из-за чего гибнут мирные люди.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники, которые были замечены в ряде центральных и северных областей.

00:00 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у россиян сохраняется значительное преимущество в плане средств радиоэлектронной борьбы.

О том, что происходило 22 июля, читайте в материале: Война — день 514: ВСУ преодолевают российскую оборону и продолжают продвижение

Информацию за 23 июля смотрите по ссылке: Война — день 515: россияне снова обстреляли Одессу, на фронте идут тяжелые бои

С данными за 24 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 516: ВСУ прорываются через укрепления противника, а оккупанты готовят новые обстрелы