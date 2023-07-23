Война — день 515: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, идут тяжелые бои
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оперативно о главном за сутки 23 июля
Украина 515 суток отражает широкомасштабное российское вторжение. Армия оккупантов сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Вместе с тем ВСУ продолжают наступательные действия на юге страны.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Общий залп может составлять около четырех крылатых ракет "Калибр", сообщает оперативное командование "Юг".
В общем же в Черном море враг нарастил корабельную группировку до 20 единиц.
Информацию за 20 июля смотрите по ссылке: Война — день 512: у ВСУ есть успехи на фронте, а оккупанты продолжают обстрелы городов
С данными за 21 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 513: россия погрязает в санкциях, но продолжает кошмарить Украину
О том, что происходило 22 июля, читайте в материале: Война — день 514: ВСУ преодолевают российскую оборону и продолжают продвижение