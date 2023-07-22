Война — день 514: ВСУ преодолевают российскую оборону и продолжают продвижение

Оперативно о главном за сутки

Война россии против Украины продолжается, а основные бои проходят на ряде направлений на востоке и юге нашей страны. Пока ВСУ успешно продвигаются под Бахмутом, на Мелитопольском и Бердянском направлениях врагу удается оттеснять украинских защитников на направлении Купянска. Силы обороны Украины сталкиваются с вызовами в виде огромных площадей минных полей, однако в Киеве намекают, что вскоре продвижение может набрать темп.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Инспекция США не обнаружила в Украине признаков хищения западного оружия, которое было передано в рамках военной помощи.

Информацию за 19 июля смотрите по ссылке: Война — день 511: оккупанты пытаются отвлечь ВСУ от Бахмута и наступают в сторону Купянска

С данными за 20 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 512: у ВСУ есть успехи на фронте, а оккупанты продолжают обстрелы городов

О том, что происходило 21 июля, читайте в материале: Война — день 513: россия погрязает в санкциях, но продолжает кошмарить Украину