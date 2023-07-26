Оккупанты наступают на нескольких участках фронта, ВСУ продвигаются вперед: свежие карты боев

Темпы гибели российских войск в районе Бахмута в восемь раз выше, чем украинских

Идет 518-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и 25 июля продвинулись вперед. Россияне заявили о наступлении в районе Сватово, Кременной и Бахмута.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба Украины, в течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

В минувшие сутки украинские войска вели наступательные действия в районе Кременной, у Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями, на западе Запорожской области и продвинулись в районе Бахмута, на отдельных участках на границе Запорожской и Донецкой областями, западнее Орехова.

Россияне вели наступательные операции в районе Сватово, Кременной, у Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в районе границы Запорожской и Донецкой областей и заявили о наступлении в районе Сватово, Кременной и Бахмута.

На кадрах с геолокацией видно, что украинские силы добились тактически важных успехов южнее Клищевки. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска вели наступательные операции на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях. Украинские источники сообщали, что Силы обороны продвинулись на 750 метров в направлении Старомайорского, а российские источники утверждали, что украинские силы немного продвинулись к западу от Орехова.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что темпы гибели российских войск в восемь раз выше, чем украинских в районе Бахмута и в 5,3 раза больше на бердянском и мелитопольском направлениях.

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Луганская и Харьковская области

Российские войска вели наступательные операции вблизи Сватова. Бывший глава Луганской области Сергей Гайдай 25 июля сообщил, что оккупанты наступают группами от 50 до 70 человек и используют подразделения "Шторм-З" на купянском и лиманском направлениях.

Луганская и Харьковская области

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что враг совершил безуспешные атаки к югу от Дибровы.

Донецкая область

25 июля украинские войска вели наступательные операции в районе Бахмута и достигли тактически значительных успехов к югу от города. На геолокационных картах видно, что наши воины продвигались к югу от Клещиевки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска вели наступательные операции к северу и югу от Бахмута и что российские войска отступили из Андреевки.

Бахмутское направление

В Генштабе также сообщили, что россияне вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Орехово-Василовки, к югу от Ивановского, к востоку от Ступочек, около Дилиевки и к западу от Клещиевки.

Российские источники сообщили, что 25 июля украинские войска нанесли наземные удары в районе линии Авдеевка-Донецк и не продвинулись. Там же наступали и оккупанты и тоже не продвинулись.

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

"Южная ось"

Украинские войска 25 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов на отдельных участках.

В Генштабе Украины сообщили, что наши воины продолжали наступательные действия на Бердянском направлении и продвинулись в направлении Старомайрского. Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись до 750 метров в направлении Старомайрского.

Запорожская область

Враг наступал на границе Запорожской и Донецкой областей, но успеха не имел. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачное наступление в направлении Ровнополья.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в западной Запорожской области и немного продвинулись к западу от Орехова. Украинский Генштаб сообщил, что Силы обороны наступали на Мелитопольском.

Российские "военокоры" утверждали, что российские силы отступили на подготовленные линии обороны в этом районе.

Херсонская и Николаевская области

Российский военный блоггер заявил, что российские артиллерийские подразделения помешали украинской диверсионно-разведывательной группе высадиться у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В Минобороны россии заявили, что украинские войска в ночь с 24 на 25 июля атаковали российский сторожевой корабль с помощью морских беспилотников. В Минобороны заявили, что российские войска уничтожили два украинских военно-морских беспилотника в радиусе километра от патруля "Сергей Котов" во время выполнения задач по управлению навигацией в 370 км юго-западнее Севастополя.

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