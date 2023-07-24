Заминка с поставкой западного оружия и контрнаступлением ВСУ: какие есть проблемы и пути решения

Эксперты говорят, что важно после саммита в Вильнюсе сохранить тесные отношения в треугольнике США-Европа-Украина

США якобы недовольны медленными темпами украинского контрнаступления и заметно нервничают по этому поводу, сообщается по итогам международного Форума по безопасности в Аспене (США). Тем временем, Wall Street Journal пишет, что на Западе якобы заранее знали, что Украина недостаточно подготовлена для успеха контрнаступления.

В той же статье говорится, что нерешительность Штатов, явные проволо́чки с поставкой ВСУ нужных вооружений, всё больше идет вразрез с настроениями европейских лидеров, среди которых в последние месяцы растет уверенность в том, что для обеспечения безопасности континента важна полная победа Украины над россией.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что происходит с вооружением Украины партнерами и действительно ли европейцы начали задавать в этом тон.

О терпении и потерянном времени

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

– В трансатлантической коалиции стран, поддерживающих Украину, действительно, постоянно наблюдается некая динамика. Для нас критически важно, чтобы эта коалиция сохранилась. Кто именно будет в ней лидировать – вопрос важный, но не главный.

В последнее время, продолжает эксперт, по риторике и поставкам некоторых видов оружия Европа, действительно, перехватила инициативу. К примеру, с теми же дальнобойными ракетами.

– Но всё же, роль США остается колоссальной, – подчеркивает Владимир Дубовик. – И мы видим большие партии оружия, которые они Украине постоянно передают. Что касается темпов наступления, то тут есть волнение у наших партнеров по поводу, например, количества артиллерийских снарядов, которые используются, так как их запасы истощаются. Трезвомыслящие эксперты и военные понимают, что наступательная операция такого масштаба требует терпения. Важно, чтобы после саммита в Вильнюсе сохранились тесные, доверительные отношения в треугольнике США-Европа-Украина.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж считает, что и мы, и наши партнеры недостаточно поработали в плане подготовки системных наступательных операций на востоке и юге Украины.

– Это было бы актуально делать в конце зимы – начале весны, когда враг еще не сумел сконцентрировать основные силы и резервы, не создал окончательно пункты укрепления, не провел мощное минирование (при замерзшей земле это было бы тяжело), не сгруппировал новые подразделения, не обновил танки, ракетные системы, собственно ракеты. К сожалению, мы к началу весны не смогли создать ударные группы, а наши партнеры недостаточно эффективно организовывали поставки необходимых вооружений и техники в достаточных количествах, – подчеркивает эксперт.

По его словам, речь идет о дальнобойной артиллерии (те же ракеты Storm Shadow мы получили лишь в мае, а давно запрашиваемые ATACMS так и не получили), бо́льших группировках танков, БТР, БМП, радиолокационных системах и системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Явно не хватает нам и систем ПВО. Если Киев более-менее прикрыли, то с Одессой, как видим, всё куда хуже. А ведь нужны еще и такого рода системы, чтобы прикрывать фронт от налетов вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников.

– Вся эта линейка была известна нашим партнерам. Не говоря уж о современных истребителях, которые мы просим чуть ли ни с первых дней широкомасштабного вторжения рф, – акцентирует Николай Маломуж.

Наступательный формат не так эффективен, как мог бы

Прискорбно и то, отмечает генерал Маломуж, что нам не просто недодают всё необходимое, но и еще дают устаревшие экземпляры, которые снимаются с вооружения.

– Почему лишь 3-го или 4-го, а не 5-го или 6-го поколения? Почему не сотни штук, а десятки или вовсе единицы? – задает вопрос эксперт. – Имей мы не поштучно, а десятками (лучше под сто) те же зенитно-ракетные комплексы Patriot, IRIS-Т, SAMP/T Mamba, ситуация была бы совсем иная.

А те ракеты противника, которые не удалось бы сбить им, те беспилотники, что прошли бы через эту эшелонированную оборону, могли бы приземлять или дезориентировать радиолокационные системы и системы РЭБ.

И наш наступательный формат, получи мы всё, о чем я сказал выше, выглядел бы совсем иначе, чем сейчас. Но этому помешали бюрократия, опасения (в стиле – давайте не провоцировать россию, что часто звучало в американских и европейских кабинетах), намеренные или ненамеренные проволочки. В итоге нам сейчас приходится, конечно, тяжело, – констатирует эксперт.

Сказалась, по мнению Николая Маломужа, и украинская тактика выжидания. Слишком долгая проработка каких-то вариантов, нерешительность с проведением нетрадиционных системных мероприятий там, где враг был слаб. Где можно было ударить и с тыла, и с флангов, наносить ракетные удары в комплексе с другими системами. Что позволило бы ввести противника в замешательство, заставить отступить хотя бы на ряде участков.

– Да, за последние примерно полтора месяца мы отвоевали ряд позиций, создали сложную для противника ситуацию в районе Бахмута, на ряде других направлений, включая Запорожское. Но это все тяжелые, изматывающие бои. А должны быть комплексные, отлично подготовленные операции, которые дезориентируют противника, позволят нанести удар там, где он не ожидает.

Даже не удар, а комплексные, одномоментные удары с разных сторон. И стратегические уровни (уничтожение резервов), и тактические (непосредственно на поле боя), и так далее, – поясняет генерал. – Думаю, это планируется в будущем. Месяц, два, три… Но эффект уже будет не тот, чем когда россияне еще не так закопались в землю, не так заминировали всё и вся, как теперь.