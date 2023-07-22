"Есть намеки на трещины": в США оценили контрнаступление Украины и озвучили последствия на случай его неудачи

Представители Соединенных Штатов, принимавшие непосредственное участие в поставках оружия, в частном порядке отмечают, что Украина имеет все необходимое для контрнаступления

В США недовольны медленными темпами украинского контрнаступления и заметно нервничают по этому поводу. Более того, там нарастают сомнения по поводу продолжения военной помощи Украине в нынешних объемах.

Об этом пишет BBC по итогам международного Форума по безопасности в Аспене (США).

Автор публикации приехал в Аспен после трехнедельного пребывания в Украине и "обнаружил легкую нервозность не только из-за темпов нынешнего контрнаступления Украины, но и из-за долгосрочных обязательств Америки".

Он отметил, что контрнаступление Украины идет уже месяц и оно является "тяжелым испытанием", каждый день удается освобождать всего несколько метров земли.

Представители США, принимавшие непосредственное участие в поставках оружия, в частном порядке отмечают, что Украина имеет все необходимое для контрнаступления, а перевооружить ее снова в том же объеме в будущем может быть не так просто. Именно поэтому нынешнее контрнаступление является ключевым.

"Украина все еще пытается найти слабое место в обороне россии, чтобы затем применить силы, которые она держала в резерве, в надежде совершить значительный прорыв. Если это сработает, то Украина может оказаться в сильной позиции. Но если они не могут прорваться, то разговоры о патовой ситуации могут быть более конкретными и привести к трудным переговорам", – считает автор публикации.

Он добавил, что в западной поддержке Украины "есть намеки на трещины". Некоторые члены Конгресса США сказали в Аспене, что их избиратели не способны найти Украину на карте, что ставит под сомнение масштабы оказываемой помощи.

Особенно много противников помощи Украине среди сторонников Республиканской партии, что беспокоит европейских партнеров. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, выступая в Аспене заявил, что Запад не должен позволить российской пропаганде "соблазнить себя" разговорами о тупиковой ситуации на фронте в Украине.

Как сообщал "Телеграф", на Форуме в Аспене по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский, он объяснил, почему ВСУ медленно продвигаются на фронте и выразил уверенность, что они смогут набрать темп продвижения вперед.