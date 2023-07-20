Что происходит с украинским наступлением: почему дело не только в россиянах

Ситуация на фронте могла выглядеть сейчас совсем иначе, говорит Игорь Романенко

Два важных для Украины мероприятия, проведенные с разницей в неделю, оставили после себя неприятный осадок. На саммите НАТО в Вильнюсе страны — члены Альянса не проявили достаточно мощной позиции об украинских перспективах вступления в блок. А 14-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") завершилась без прорывных решений по массированному обеспечению ВСУ всем необходимым для эффективного наступления и контрнаступления.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что и почему мешает более быстрой деоккупации украинских территорий.

По словам военного эксперта, после "Рамштайна-14" многие обратили внимание на то, как начальник объединенного комитета штабов США Марк Милли охарактеризовал существенные пробуксовки украинского контрнаступления. А именно, что это – не провал, но будет долго, трудно и кроваво.

– Это отражает нынешнюю ситуацию. Но возникает вопрос – почему так? В последнее время начали более откровенно говорить о том, что уже началась вторая половина лета, а Украина так и не получила всего того, что нам обещали еще на весну. Речь о задекларированных поставках еще с конца прошлого года и в течение нынешнего. О том, что мы просили для эффективных контрнаступательных и наступательных действий. Еще в сентябре, – напоминает эксперт, – появилась статья главкома Залужного и генерал-лейтенанта Забродского о войне против россии. Там они, среди прочего, отмечали, что если Украина не получит дальнобойного вооружения, война затянется на годы.

А по масштабам поставок всё четко еще в декабре прошлого года обрисовал тот же главком Залужный в интервью The Economist, подчеркивая необходимость сотен танков, БТР, БМП, гаубиц. Причем речь тогда шла об отвоевании территорий на период до 24 февраля 2022-го, а не в международно признанных границах 1991-го (иначе на порядок больше было бы в запросах). Однако даже запрашиваемые вооружения нам вовремя и в нужном объеме не дали. Дали бы – ситуация на фронте могла выглядеть сейчас совсем иначе. У противника не было бы возможности создать столь мощную оборону, накопить резервы, – говорит Игорь Романенко.

На Запорожском направлении, продолжает генерал, у оккупационной армии – три линии обороны на глубину до 30 км. Противотанковые рвы, различные инженерные сооружения, в том числе бетонированные, тотальное минирование.

– К тому же, за это время россияне создали только на востоке группировку войск более 100 тысяч. Уровень подготовки там, конечно, неоднороден. Но это – огромная сила (укрепленная еще и 900 танками), уже действующая на Купянском, Лиманском направлениях, а также в районе Кременная — Сватово, – подчеркивает Игорь Романенко. – Тогда как тот же Милли приводит пример, что за границей подготовили 17 бригадных комплектов украинских военнослужащих – около 63 тысячи человек. И это наши резервы для ВСЕГО наступления. Просто сравните…

По словам генерала, наши союзники порой неприятно поражают. Запаздывают с поставками нам всего, что сами же обещали, не на недели или месяц, а примерно на полугодие.

– Мы получили лишь от 50 до 80 процентов всего обещанного. В таких условиях, учитывая преимущество противника в ракетной, авиационной компоненте, по боеприпасам и живой силе (примерно 4 к 1 в пользу россиян), ВСУ, конечно, не могут проводить эффективные наступательные действия. Тем более, что это контрастировало бы с доктринами тех же США и НАТО в целом, – акцентирует эксперт. – Их армии никогда бы не пошли в массированное наступление при таком невыгодном для себя раскладе. Так зачем же периодически нас пытаются подтолкнуть к этому?

Около полутора месяцев мы проводим определенные наступательные действия, отмечает Игорь Романенко. Но не столь массированные и быстрые, как рассчитывали некоторые. И действуем тут абсолютно логично. Даже такие действия позволили вскрыть оборону противника и определенные изъяны в ней.

– Чтобы преодолевать инженерные, минные сооружения – нужна спецтехника. Нам ее тоже обещали. Но сейчас дали лишь на 15% от обещанного. Да, нам анонсируют поставки новых бронемашин, даже относительно дальнобойных ракет. Но что это, к примеру, за помощь – две пусковые установки? Они не стреляют сами по себе. Должна быть огневая единица, в которую входят локатор, пункт управления, пусковая установка (установки) с ракетами. И это нельзя разделять.

Что делает та же Испания? Обещает нам почти 60-летние Hawk (американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности), снятые с вооружения. У Штатов к ним около шести тысяч ракет в резервах. Но до сих пор не ясно – дали, не дали. Якобы у Тайваня выкупят, а нам, возможно, передадут. Очень долго. Очень странно. Тянули с танками. Сейчас тянут с самолетами. Находят тысячи отговорок. А у нас каждый день – новые смерти и разрушения! – возмущается генерал.

По его словам, некоторые объяснения партнеров просто шокируют. К примеру, звучащие из США, что, мол, нецелесообразно передавать сейчас Украине современные истребители, потому что у россиян – сильная ПВО.

– С профессиональной точки зрения – такие заявления ни в какие ворота не лезут. Ведь подавлять ПВО можно как раз таки с помощью противорадиолокационных ракет (таких, как HARM). Причем украинские умельцы уже переделывают советские самолеты для соответствующих ударов. Но эффективность тут снижена в связи с тем, что не используется локационное оборудование, которым обладает тот же F-16. Кроме того, базовый натовский истребитель поколения 4+ (F-16, F-18, Gripen) может использоваться еще и как штурмовик для нанесения ударов, – поясняет эксперт.

Соответствующие средства – есть. Они – эффективны. На дальности, которая превышает российские возможности. Но нам эти истребители не дают, отмечает Игорь Романенко. И не дают под разными предлогами, снова и снова отодвигая момент получения этой важнейшей военной техники.

– Так было сперва с просто артиллерией, потом с РСЗО, затем с танками и системами ПВО/ПРО. Практически постоянно союзники искусственно завышали сроки обучения, а украинские военнослужащие при освоении необходимого вооружения, уменьшали их в среднем в два раза. Почему так? Потому что Запад явно реализует принцип затягивания войны, – считает генерал.

Там, наконец, согласились, что хорошо бы, чтобы Украина не просто не проиграла, но и – победила. Но делают всё, чтобы это произошло медленно и не сокрушительно для россии. Аргументируя это – то боязнью эскалации (хоть рф постоянно эскалирует), то опасениями внутренних дестабилизационных процессов в стране-агрессоре – с непредсказуемыми последствиями. А вы, украинцы, продолжайте и дальше обливаться кровью. Включать помощь на максималку никто не будет. Неспроста Милли говорил о дорогой цене нашего наступления. Не знаю, что он имел в виду. Но для нас это точно – новые и новые потерянные жизни… Из-за нерасторопности и всё еще недостаточного прозрения партнеров, – говорит военный эксперт.

И всё же мы продолжаем идти вперед, подчеркивает Игорь Романенко. Медленно, но верно. Делая ставку на качество боевых действий – за счет применения современных видов вооружения. Плюс мотивация.

– Да, приятно, что мы за последний месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили с января по настоящее время. Но сейчас противник, благодаря созданию новой группировки, начал серьезно давить на востоке. И имеет определенное продвижение. Пытаясь выполнять давно поставленные путиным задачи по захвату Донецкой и Луганской областей в их админграницах. Чтобы потом, возможно, перейти к неким торгам, – считает генерал. – Думаю, уже довольно скоро, когда в большинстве своем поступит нужное нам вооружение, верховному главнокомандующему Зеленскому и главкому ВСУ Залужному придется принимать решение о том, как наступать дальше.