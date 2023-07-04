В НАТО сделали тревожный прогноз о передаче западных истребителей Украине

Подготовка передачи Украине западной авиации будет длиться долго

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит современные западные истребители до завершения своего контрнаступления. Он подчеркнул, что вопрос передачи авиации Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе".

Об этом он сказал в интервью радиостанции LBC.

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления", – отметил Роб Бауэр.

Он подчеркнул, что это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, однако не надо "смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина, по его мнению, выиграть войну с россией без истребителей, Бауэр сказал: "Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Как сообщал "Телеграф", на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чего стоит Украине промедление союзников с передачей Украине истребителей F-16.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны тянут время с утверждением графика начала обучения украинских пилотов по управлению самолетами F-16.