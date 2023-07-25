ВСУ продвинулись в Донецкой области и на юге, оккупанты давят под Кременной: свежие карты боев

За минувшие сутки произошло более 35 боевых столкновений

Идет 517-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 24 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед. Россияне достигли незначительных успехов под Кременной.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба Украины, за сутки 24 июля произошло более 35 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

Украинские силы провели ограниченные контратаки в районе Сватова, геолокационные кадры показывают, что россияне незначительно продвинулись к югу от Кременной.

Луганская и Харьковская области

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты провели безуспешную наземную атаку к западу от Кременной вблизи Торского. Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Кременной.

Донецкая область

Украинская сторона сообщила, что российские атаки к северо-западу от Орехово-Василовки, вблизи Богдановки, к югу от Ивановского и к западу от Клещиевки отражены.

Украинские войска проводили контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута и продвинулись вперед. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны за прошедшую неделю освободили 4 квадратных километра на Бахмутском направлении и продолжают продвигаться хотя и медленно, но уверенно.

Бахмутское направление

Российский "военкор" заявил, что украинские силы продвинулись в направлении Орехово-Василовки, вышли на окраины Клещиевки и подошли вплотную к Андреевке. По данным источников рф, под Клищиевкой идут интенсивные бои.

Донецкая область

Один из российских военных блогеров заявлял, что оккупанты испытывают значительные трудности с обороной позиций на южном фланге Бахмута из-за отсутствия ротации и эффективной украинской радиоэлектронной борьбы.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Авдеевки, Невельского, Первомайского, Марьинки, Красногоровки. Маляр заявила, что российские войска продолжают вести наступательные действия по установлению контроля над Авдеевкой и Марьинкой.

"Южная ось"

Анна Маляр сообщила, что украинские войска имеют успех на участках фронта Новодаровка — Приютное и Новоселка — Старомайорское к югу от Великой Новоселки.

В Генштабе Украины заявили, что Силы обороны отбили российские атаки вблизи Ровнополья (10 км юго-западнее Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Запорожская область

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись на 1,7 км к северо-восточной окраине Роботино. Маляр сообщила, что украинские войска провели успешные наступательные действия к юго-востоку от Орехова на рубежах Новоданиловка – Вербовое и Малая Токмачка – Вербовое и к югу от Орехова на рубеже Новоданиловка – Роботино.

24 июля российские войска не совершали никаких заявленных или подтвержденных наземных атак в западной части Запорожской области.

Херсонская и Николаевская области

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Как сообщал "Телеграф", 25 июля, США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи в размере до 400 млн долларов.