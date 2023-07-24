Война — день 516: ВСУ прорываются через укрепления противника, а оккупанты готовят новые обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают пробиваться сквозь российские минные заграждения и развивать наступление на трех направлениях где могут вскоре начать увеличивать темпы продвижения. При этом на Западе отмечают, что контрнаступление ВСУ все еще находится на раннем этапе, а потому делать какие-либо выводы о его успешности пока слишком рано. Однако украинцев, особенно жителей южных областей, предупреждают о том, что россияне готовят новые массированные обстрелы Украины, а потому расслабляться рано.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Глава Минобороны Алексей Резников в интервью CNN высказал прогноз о том, что Украина победит в войне до конца следующего лета.

С данными за 21 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 513: россия погрязает в санкциях, но продолжает кошмарить Украину

О том, что происходило 22 июля, читайте в материале: Война — день 514: ВСУ преодолевают российскую оборону и продолжают продвижение

Информацию за 23 июля смотрите по ссылке: Война — день 515: россияне снова обстреляли Одессу, на фронте идут тяжелые бои