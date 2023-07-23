ВСУ наступают на трех направлениях и скоро темпы могут увеличиться: свежие карты боев

Украинские военные намерены "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя

Полномасштабная война в Украине длится уже 515-й день. ВСУ уступают как минимум на трех участках фронта и вскоре темп контрнаступательных операций может увеличиться. В свою очередь оккупанты провели наступательные действия в районе Купянска, Бахмута и на рубеже Авдеевка — Донецк.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Луганская область

ВСУ провели наступательные операции на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, не продвинувшись вперед. В то же время в рф заявляют, что украинские войска безуспешно контратаковали в районе населенных пунктов Масютовка (13 км к северо-востоку от Купянска) и Петропавловка (7 км к востоку от Купянска).

Оккупационные войска провели наступление в районе Купянска (8 км к северо-востоку от Купянска) и смогли продвинуться в этом направлении, заняв плацдарм на железнодорожной станции Молчаново (к северу от железнодорожной станции Сеньковка).

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции к северу и югу от Бахмута, не продвигаясь вперед. Как сообщают в минобороне россии, подразделения Южной группировки войск отражали атаки украинских войск в районе Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Зайцево (20 км к югу от Бахмута).

Оккупанты продолжили контратаки в районе Бахмута, но за последние сутки не добились подтвержденных успехов. По данным Генштаба, они также провели безрезультатные атаки вблизи н. п. Григорьевка (9 км к северо-западу от Бахмута), Богдановка (6 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановское (6 км к западу от Бахмута).

Российские блогеры утверждают, что неустановленные подразделения ВДВ рф и спецназа безуспешно контратаковали в районе Орехово-Васильовка (11 км к северо-западу от Бахмута), чтобы восстановить ранее утраченные позиции у трассы Е-40 (Бахмут — Славянск) и возле Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Также захватчики провели безуспешную наземную атаку вблизи н. п. Невельское (13 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинские войска вели наступательные действия вдоль западного участка границы Донецка и востока Запорожской области, не продвинувшись вперед. Также они продолжили наступательные действия на бердянском (район Запорожско-Донецкой области) направлении.

Российский блогер, связанный с кремлем, утверждает, что украинские силы небольшими маневренными группами с бронетехникой атаковали возле Урожайного, но не продвинулись вперед.

Запорожская область

Украинские войска провели наступательные действия на западе Запорожской области. Как сообщили в Генеральном штабе Украины, ВСУ продолжали наступательные действия на мелитопольском направлении.

Представитель Восточной группировки войск захватчиков олег чехов и несколько российских блогеров заявили, что украинские силы безуспешно атаковали вблизи Работино (12 км к югу от Орехова).

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что украинские силы с бронетехникой совершили три нападения на Работино.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США оценили украинское контрнаступление, а также рассказали, какими могут быть последствия в случае его провала.