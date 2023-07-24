Успехи ВСУ на южном направлении: стало известно, какую территорию освободили

Наши воины продвигаются в сторону Мелитополя и Бердянска

С начала своего наступления украинские войска на южном фронте освободили уже более 192 квадратных километров территории. За минувшую неделю на этом направлении было освобождено свыше 12 квадратных километров.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", — сообщается в Telegram-канале Military Media Center.

Напомним, согласно выводам Института изучения войны (ISW), 23 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в районе Старомайорского (граница Донецкой и Запорожской областей), а также в районе Каменского (Запорожская область) и Хромового (Бахмутское направление). Россияне смогли достичь некоторых успехов под Сватово.

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Западе не было сомнений, что украинское контрнаступление будет медленным и тяжелым процессом, поэтому сейчас рано оценивать его успешность.