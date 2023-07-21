"Мне хочется расстрелять вас": россиянку поставили на место в молдавской больнице (видео)

Россиянка вела себя дерзко в чужой стране

После полномасштабного вторжения в Украину россиянам не рады ни в Финляндии, ни в США, ни в Молдове. Видео из последней страны сейчас активно распространяется по сети.

На нем, как утверждают различные интернет-паблики, молдавский хирург якобы отказался оперировать женщину за то, что она россиянка и говорит на русском языке. Также он заявил, что она для него враг.

"Извините, говорите на румынском языке… Вы меня этим оскорбляете. Я захожу и говорю вам "бунэ зиуа" (здравствуйте — Ред), а вы мне "здравствуйте". Мне хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, потому что вы для меня враг", — сказал герой видео.

Видео мгновенно разнесли российские "СМИ", чтобы показать "ущемление россиян".

При этом, в сети подметили, что россиянка не только демонстрировала свое неуважение, отвечая гражданам Молдовы на русском, но и напрямую оскорбила страну обозвав её "Молдавией".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черногории избили россиян стульями. Пострадавшие дебоширили и вели себя неадекватно.

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