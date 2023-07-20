"Бери свой пакет": российская порноактриса захотела приехать во Львов на каникулы, но быстро передумала

Актрисе объяснили, что лучше не делать этого

российская порноактриса Элли Брилсен надумала во время полномасштабного вторжения поехать отдохнуть во Львов к подруге, но после комментариев в соцсетях, почему-то передумала.

О своем желании она рассказала на страничке в Twitter и спросила совета у подписчиков о том, как это можно сделать с российским паспортом.

Впрочем, советы и ответы на её вопрос ей так не понравились, что ни ехать во Львов, ни даже читать Twitter ей теперь не хочется.

Дело в том, что актрисе объяснили, что после того, как её соотечественники пришли на землю Украины убивать её граждан, то ей тут, мягко говоря, будут не рады.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интернет-пабликах начало "вирусится" видео, где украинцы избили россиян. Причина драки пока неизвестна, но в сети, основываясь на опыте предыдущих инцидентов, предположили, что виной тому послужила какая-то очередная выходка граждан рф.

Также мы рассказывали о том, что видео с чеченкой, которая "строит" россиян в Финляндии, стало хитом. Женщина не стеснялась в выражениях и дала своими словами понять, что россиянам не рады за пределами их страны. Комментаторы в сети, к слову, поддержали женщину и восхитились её прямолинейностью.