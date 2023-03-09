Укр

Как нацисты: "Ив Роше" предлагает россиянкам исправлять нерусские лица

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Слева – Ив Роше, справа – измерение черепа Новость обновлена 09 марта 2023, 14:06
Слева – Ив Роше, справа – измерение черепа. Фото Коллаж

Акция российского филиала "Ив Роше" сразу напомнила людям нацистскую традицию измерять череп

Французская косметологическая компания Yves Rocher France (Ив Роше) до сих пор не вышла из россии. Сейчас в соцсетях поднимается шум вокруг "нацистской" акции, которую хотели провести в россии Институт пластической хирургии и косметологии совместно российским филиалом "Ив Роше".

Как сообщает в частности инфоэксперт Дмитрий Золотухин : "Компания Yves Rocher France предлагает подчеркнуть "русскую красоту" и сгладить "нерусскую антропометрию". Он дает ссылку на архивную страницу сайта российского Института пластической хирургии и косметологии, который решил провести по-настоящему скандальную акцию. Совместно с "Ив Роше" они предлагают женщинам выбрать косметику, чтобы черты лица были максимально "русскими".

Как говорится в тексте, специалисты отобрали тысячи данных о внешности российских женщин. По словам Института, такой подход позволил определить четкие особенности "красоты" россиянок и подобрать им косметические средства. Очевидно, компания не одобряет, что россиянки смешивают свои гены с другими национальностями, подчеркивая это словом "расточительно".

"Русский фенотип — отражение чистоты русской культуры, особый и яркий пример для тех, кто давно потерял свою первозданность и исключительность, расточительно смешивая свои гены с генами других народов", — говорится в сообщении.

Скриншот

Таким образом компания разработала линию косметики и информационные открытки, которые будут развешивать в косметических салонах или магазинах. Там россиянки смогут убедиться, сходятся ли их черты лица с антропометрическими данными "русских красавиц":

"Десятки тысяч наших клиенток смогут не только подобрать необходимую косметику и средства ухода за кожей и волосами, но и убедиться в соответствии своих метрических данных идеалам российских красавиц. Для этого во всех торговых точках будут размещены таблицы и шаблоны с антропометрическими идеалами, соответствующими чистому фенотипу российской женщины", — пишет Институт.

Скриншот

По каким-то причинам публикацию сняли с сайта. Однако пользователи Интернета "откопали ее". К примеру, страница "ИнфоВойска Украины" опубликовала эту информацию у себя. Комментаторы проводят прямую аналогию с Третьим Рейхом.

Скриншот
Скриншот

Отметим, что украинский филиал компании "Ив Роше Украина" каждый раз подчеркивает, что не имеет отношения к российской "сестре".

Скриншот

Напомним, что американская корпорация Procter&Gamble до сих пор не вышла из россии и попала в перечень международных спонсоров войны. Также в рф до сих пор находится владелец OLX, который даже помогает набирать военных в армию россии. Речь идет о нидерландском конгломерате Prosus, контрольным пакетом которого владеет холдинг Naspers.

Добавим, что среди компаний, которые остаются в россии, можно также упомянуть Nestle и Метро. А вот компания "Ашан" вообще попала в скандал, поскольку поставляла в армию рф гуманитарку".

Теги:
#Нацисты #Ив Роше #Российский рынок