Як нацисти: "Ів Роше" пропонує росіянкам виправляти неросійські обличчя

Акція російської філії "Ів Роше" одразу нагадала людям нацистську традицію вимірювати череп

Французька косметологічна компанія Yves Rocher France (Ів Роше) досі не вийшла з росії. Нині у соцмережах здіймається галас довкола доволі "нацистської" акції, яку хотіли провести в рф Інститут пластичної хірургії та косметології спільно з російською філією "Ів Роше".

Як повідомляє зокрема інфоексперт Дмитро Золотухін: "Компанія Yves Rocher France пропонує підкреслити "російську красу" і згладити "неросійську антропометрію". Він дає посилання на архівну сторінку сайту російського Інституту пластичної хірургії та косметології, який вирішив провести "по-справжньому" скандальну акцію. Спільно з "Ів Роше" вони пропонують жінкам обрати таку косметику, аби риси обличчя були максимально "російськими".

Як йдеться у тексті, спеціалісти відібрали тисячі даних про зовнішність російських жінок. За словами Інституту, такий підхід дозволив визначити чіткі особливості "краси" росіянок і підібрати їм косметичні засоби. Очевидно, компанія не схвалює, що росіянки змішують свої гени з іншими національностями, підкреслюючи це словом "марнотратно":

"Російський фенотип — відображення чистоти російської культури, особливий і яскравий приклад для тих, хто давно втратив свою первозданність та винятковість, марнотратно змішуючи свої гени з генами інших народів", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, компанія розробила лінію косметики та інформаційні листівки, які розвішуватимуть у косметичних салонах чи магазинах. Там росіянки зможуть переконатися, чи сходяться їхні риси обличчя із антропометричними даними "російських красунь":

"Десятки тисяч наших клієнток зможуть не тільки підібрати необхідну косметику та засоби догляду за шкірою та волоссям, але й переконатися у відповідності своїх метричних даних ідеалам російських красунь. Для цього у всіх торгових точках будуть розміщені таблиці та шаблони з антропометричними ідеалами, що відповідають чистому фенотипу російської жінки", — пише Інститут.

З якихось причин публікацію зняли із сайту. Однак користувачі Інтернету "відкопали її". До прикладу, сторінка "ІнфоВійська України" опублікувала цю інформацію у себе. Коментатори проводять пряму аналогію з Третім Рейхом.

Зазначимо, що українська філія компанії "Ів Роше Україна" щоразу наголошує, що не має стосунку до російської "сестри".

Нагадаємо, також що американська корпорація Procter&Gamble досі не вийшла з росії та потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни. Також в росії досі перебуває власник OLX, який навіть допомагає набирати військових до армії рф. Йдеться про нідерландський конгломерат Prosus, контрольним пакетом якого володіє холдинг Naspers.

Додамо, що серед компаній, які лишаються в рф, можна також згадати Nestle та Метро. А ось компанія "Ашан" взагалі потрапила у скандал, оскільки постачала в армію рф гуманітарку.