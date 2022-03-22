Власник OLX продовжує працювати в росії, допомагаючи підбирати кадри до армії окупанта

Власник російського Avito та українського Olx.ua вирішив всидіти на двох стільцях

Російське вторгнення до України поставило кожного перед жорстким вибором — захищати свою державу чи виїхати за кордон, волонтерити чи намагатись перелаштувати бізнес в нових реаліях, щоб всіма силами наблизити нашу спільну Перемогу.

Втім, є один світовий тренд, який є наслідком цієї кривавої війни — мати будь-які контакти з росією або російськими компаніями стало, м'яко кажучи "зашкварно". Повторювати довгий список компанії, які за останній місяць вийшли з ринку рф немає сенсу — це практично всі світові гіганти. І їхнє рішення, безумовно, заслуговує на повагу.

Однак є ряд брендів, які навіть попри вбивства сотень цивільних та бомбардування мирних міст України вважають нормою працювати у росії або з російськими компаніями. Звісно, вони несуть серйозні репутаційні та (як наслідок) економічні збитки. І поки в українському сегменті соцмереж гнівно висловлюються на адресу великих торгових мереж Auchan та Metro, бойкотують продукцію Nestle та інших, є й українські компанії, до діяльності яких в часи війни виникають питання.

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет звернув увагу, що на російському сервісі оголошень Avito активно шукають свіже "м’ясо" для участі у бойових діях проти України. Дійсно, російська армія та найманці, які воюють на її боці, несуть рекордні втрати, не досягаючи при цьому серйозних успіхів.

Читач поставить логічне запитання — яким чином найбільша дошка оголошень у рф пов’язана з Україною? Річ у тім, що Avito входить до складу OLX.Group, яка також володіє сервісом в Україні — Olx.ua.

Власником групи компаній OLX є нідерландський конгломерат Prosus, контрольним пакетом якого володіє холдинг Naspers.

Так от Prosus вирішив всидіти на двох стільцях — залишитись на російському ринку та надалі розвивати платформу Avito, де підбирають найманців для участі у вбивствах українців, але при цьому працювати й в Україні.

На 23-й день війни (вже після появи поста Дубілета та резонансу в ЗМІ) в українській Olx.ua виступили із заявою: "Платформа OLX.ua належить до компанії Prosus, яка понад 40 років інвестує в ринки, що розвиваються. Серед яких є і росія: до активів компанії належить avito. Декілька днів тому акціонери компанії Prosus висловились щодо свого рішення залишити активи avito і продовжувати працювати на локальному російському ринку".

Виникає доречне зауваження: хіба компанія не знала про своїх власників та їх зв’язки з росією? Якби не Дубілет та інтерес журналістів, то чи прозвучала б ця заява взагалі?

Дмитро Дубілет також звернув увагу, що власники Olx.ua не квапляться не те що йти з російського ринку, а й бодай прийняти рішення щодо видалення оголошень про набір на військову службу "за контрактом", яких з кожним днем все більше на Avito.

Виходить, що власники Olx.ua в обличчі Prosus допомагають (або принаймні не заважають) проводити рекрутинг до армії окупанта, яка безжалісно викрадає, вбиває та знущається над мирними жителями України, при цьому знищуючи не лише військову, а й промислову та цивільну інфраструктуру нашої держави.

В бізнес-колах натякають, що "розкладання яєць в різні корзини" (робота одночасно на українському та російському ринках) може мати декілька послідовних цілей. Одну з можливих схем примітивно описали наступним чином:

підтримати на плаву Olx.ua під час війни (коштами, заробленими в тому числі на ринку рф)

в таких умовах конкуренти, які не мають зовнішніх фінансових притоків, впадуть в ціні, а можливо й зовсім збанкрутують, що дасть змогу Olx Group витіснити їх або поглинути, розширивши свою долю на ринку.

Чи має такий підхід ознаки недоброчесної конкуренції? Питання, мабуть, до Антимонопольного комітету та інших компетентних органів.

Щодо фінансової частини історії теж виникають справедливі запитання: зазвичай, оголошення на сайтах на кшталт Olx та Avito розміщуються від бізнесменів або приватних осіб, а "військова служба за контрактом" є по суті роботою на державу-агресора. Скільки ж за такі "особливі" оголошення в результаті отримала Olx Group та чи не може ця брудна історія мати наслідки для української дочки, яку тепер легко звинуватити в фінансових зв’язках з росією?

Можна припустити, що кейс Olx не є унікальним, але водночас може стати показовим. Українська влада вже продемонструвала готовність до непростих, але кардинальних кроків, від яких залежить безпека та виживання держави. Чиновники повинні знайти підхід до впливу на головні офіси міжнародних компаній, які співпрацюють з російським ринком в умовах путінської диктатури. І цілком можливо, що це вдасться завдяки певній роботі з їх українськими дочками.

Нагадаємо, після суспільного тиску головний офіс компанії Oriflame таки вирішив покинути російський ринок. А от ресторани McDonald’s продовжують працювати в росії, хоча в головному офісі обіцяли закрити всі свої ресторани.