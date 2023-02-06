Навіть дискусії не було, чи зупиняти ліцензії росіянам. Гендиректор Nemiroff про ринок горілки в умовах війни
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Мало хто знає, що дистрибуцією української горілки на європейському ринку займається компанія… Coca Cola. Завдяки партнерству з нею, найважчі місяці після початку війни пережив і виробник алкоголю Nemiroff. Його CEO Юрій Сорочинський розповів "Бізнес Телеграфу", як компанія вижила в період повної заборони продажу своєї продукції в Україні, і чому на зустрічах з урядовцями він показує фото контейнерів зі сміттям.
Чи змусила війна українців пити більше горілки?
- Про велике зростання вживання горілки сказати не можу, але точно почав зростати попит на українську горілку. Тут і фактор подорожчання імпортного продукту зіграв роль, і патріотизм. Загалом, війна консолідувала українців, вони почали більше купувати українське.
Чи відбувся перерозподіл попиту в бік дешевої горілки?
- У нас нема великого портфелю в економ-сегменті. Ми більше працюємо в стандартному та преміальному. І ми не бачимо, що споживач переключився на дешевший продукт. Скоріше, частина попиту перейшла у тіньовий ринок.
Відповідно, легальний ринок впав?
- Так, ринок впав суттєво. Окуповані території, зупинка продажів у березні, заборони, обмеження, виїзд людей за межі України і в безпечні райони нашої держави, не завжди можлива релокація потужностей, інфляція, повітряні тривоги — все це зіграло негативну роль. При цьому збільшився акциз і вартість комплектації продукції зросла на 80%. Наприклад, для виробництва скла потрібні газ і електроенергія, якщо електрики нема – поставили дизель-генератори, собівартість виросла катастрофічно. Банки підняли ставку, зросли ціни на всі продукти і продовжують зростати. Тож продажі в Україні впали на 20-25%. І лише за рахунок експорту ми змогли компенсувати ці втрати.
Ви все ще в трійці світових постачальників горілки для Duty Free?
- Ні. 2020 року майже по всіх країнах ці продажі зупинилися. А коли почав трішки відкриватися туризм – вакцинація, сертифікати дозволили відновити подорожі — за 2021-й рік ми опустилися лише на одну позицію, стали четвертими. 2022-й рік став складнішим для нас у Duty Free, адже це були покупки не тільки українців, а й тих, хто подорожував через Україну. 2022-го обсяги продажів будуть меншими, але ще не зібрали повні дані. Якщо казати про частку експорту, то вона в нас на сьогодні зросла десь до 40%. При цьому, якщо брати відвантаження українських горілок, то ми №1. На нас припадає 48% української горілки. Починаючи з 2020-го року, ще до ковіду, одним із наших дистриб'юторів по Східній Європі стала Coca-Cola. Вони взяли на себе країни Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину, Молдову. Тож і ця кооперація допомогла нам вийти на такі показники.
Чи лобіюєте ви скасування обмежень на продаж алкоголю через воєнний стан?
- Коли нам заборонили продажі в березні, я почав спілкуватися з представниками уряду, пояснював, що заборона торгівлі алкоголем – це не покарання мене як виробника. Ми в кінці процесу, за нами тільки рітейл і кінцевий споживач. А перед нами — виробники скла, ковпачків, спирту, аграрії. Звісно, коли була перша шокова ситуація на початку війни, логічно було ввести обмеження. Але ж люди не припинили вживати алкоголь. Це був лише вдалий момент для тіньового сектору більше "попрацювати". А надходження в бюджет зупинилися. Ми увійшли у війну з великими боргами мереж перед нами, а все одно повинні були платити і постачальникам, і зарплату працівникам. До речі, тоді, у березні, де були люди з уряду, які приймали рішення, ніхто не знав.
Але ви їх знайшли?
- Так. Коли у квітні дозволили продаж алкоголю, ми дали поштовх усім. Адже та ж внутрішня переробка зерна – це додана вартість для бюджету. Я переконував, що все одно люди вживають алкоголь, привозив фото із заходу України, коли біля сміттєвих баків стоять купи пляшок ноунейм з-під алкоголю при повній забороні продажу.
Як ви оцінюєте ініціативу заміни паперових акцизів електронними?
- Я вважаю, що люди, які пропонують такі зміни, до кінця не розуміють проблеми. Тіньовий сектор сидить, усміхається, і чекає, коли вже легальний себе зупинить різними державними і недержавними методами. Акциз сплачується ще до моменту відвантаження продукції, то що вам та електронна марка дасть? А той, хто працює в тіні, він не буде вовтузитися з нею. На мою думку, акцизні марки — просто ще одна перепона легальному бізнесу. Коли деякі "експерти" розказують, що в Євросоюзі всі виробники клеять акцизну марку – це неправда. Директиви ЄС вказують, що це питання — на вибір країни. Той, хто продає, має сплатити акциз – все. А нам намагаються просто запровадити нові перепони, і це подається як ми там з чимось "боремося".
Ще дискутується ідея переведення розрахунків за алкоголь в магазинах виключно без готівки. Як ви до неї ставитесь?
- Це таке саме нерозуміння проблеми, бо тому, хто купує нелегальний алкоголь, без різниці, як продає легальний. Це буде новою проблемою для рітейлу. Ви прийшли, купили продукти і пляшку алкоголю. У вас готівка, а вам скажуть: оце за готівку, а це – картою.
2020 року ви приватизували спиртзавод, який простоював з 2011-го. Він вже працює?
- Коли було здійснено всі оплати, оформлено документи, почали з’ясовувати, що ж ми купили. Очікування були, що він у кращому стані, аніж виявилося по факту. Але почали щось демонтувати, розчищати. Частину обладнання вивезли на ремонт у Миколаїв, частину — у Дніпропетровську область. Планували влітку 2022-го року запустити. Але потім сталася війна. Тож цей проєкт ще чекає на свою реалізацію.
Як сильно постраждали ваші підрядники в охоплених війною регіонах?
- Десь із літа ми почали перевозити наших підрядників з окупованих територій і давати їм прихисток, у нас є вільні приміщення. Ми запропонували їм виконати наше замовлення і продовжити працювати для інших. Така ж історія кооперації була і з нашим партнером Fozzy Group (мережі "Сільпо" та "Фора"), коли їхні складські приміщення в Броварах постраждали. Буквально в березні ми їм передали наші, якими вони і сьогодні користуються.
Ви скасували ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в росії ще в кінці лютого 2022. Як це вплинуло на роботу компанії?
- У нас не було жодних активів у росії, починаючи з 2014 року. Залишалася ліцензія на виробництво одному незалежному виробнику в Пензі. На рівні ради директорів після 24-го лютого навіть дискусії не було, чи припинити дію ліцензії. 25-го її було відкликано. Ті роялті несуттєві порівняно з нашим розумінням ситуації та можливими іміджевими втратами від співпраці з країною-агресором.