Навіть дискусії не було, чи зупиняти ліцензії росіянам. Гендиректор Nemiroff про ринок горілки в умовах війни

Мало хто знає, що дистрибуцією української горілки на європейському ринку займається компанія… Coca Cola. Завдяки партнерству з нею, найважчі місяці після початку війни пережив і виробник алкоголю Nemiroff. Його CEO Юрій Сорочинський розповів "Бізнес Телеграфу", як компанія вижила в період повної заборони продажу своєї продукції в Україні, і чому на зустрічах з урядовцями він показує фото контейнерів зі сміттям.

Чи змусила війна українців пити більше горілки?

Про велике зростання вживання горілки сказати не можу, але точно почав зростати попит на українську горілку. Тут і фактор подорожчання імпортного продукту зіграв роль, і патріотизм. Загалом, війна консолідувала українців, вони почали більше купувати українське.

Чи відбувся перерозподіл попиту в бік дешевої горілки?

У нас нема великого портфелю в економ-сегменті. Ми більше працюємо в стандартному та преміальному. І ми не бачимо, що споживач переключився на дешевший продукт. Скоріше, частина попиту перейшла у тіньовий ринок.

Відповідно, легальний ринок впав?

Так, ринок впав суттєво. Окуповані території, зупинка продажів у березні, заборони, обмеження, виїзд людей за межі України і в безпечні райони нашої держави, не завжди можлива релокація потужностей, інфляція, повітряні тривоги — все це зіграло негативну роль. При цьому збільшився акциз і вартість комплектації продукції зросла на 80%. Наприклад, для виробництва скла потрібні газ і електроенергія, якщо електрики нема – поставили дизель-генератори, собівартість виросла катастрофічно. Банки підняли ставку, зросли ціни на всі продукти і продовжують зростати. Тож продажі в Україні впали на 20-25%. І лише за рахунок експорту ми змогли компенсувати ці втрати.

"Ринок впав суттєво", - констатує Юрій Сорочинський

Ви все ще в трійці світових постачальників горілки для Duty Free?

Ні. 2020 року майже по всіх країнах ці продажі зупинилися. А коли почав трішки відкриватися туризм – вакцинація, сертифікати дозволили відновити подорожі — за 2021-й рік ми опустилися лише на одну позицію, стали четвертими. 2022-й рік став складнішим для нас у Duty Free, адже це були покупки не тільки українців, а й тих, хто подорожував через Україну. 2022-го обсяги продажів будуть меншими, але ще не зібрали повні дані. Якщо казати про частку експорту, то вона в нас на сьогодні зросла десь до 40%. При цьому, якщо брати відвантаження українських горілок, то ми №1. На нас припадає 48% української горілки. Починаючи з 2020-го року, ще до ковіду, одним із наших дистриб'юторів по Східній Європі стала Coca-Cola. Вони взяли на себе країни Балтії, Польщу, Чехію, Словаччину, Молдову. Тож і ця кооперація допомогла нам вийти на такі показники.

Чи лобіюєте ви скасування обмежень на продаж алкоголю через воєнний стан?

Коли нам заборонили продажі в березні, я почав спілкуватися з представниками уряду, пояснював, що заборона торгівлі алкоголем – це не покарання мене як виробника. Ми в кінці процесу, за нами тільки рітейл і кінцевий споживач. А перед нами — виробники скла, ковпачків, спирту, аграрії. Звісно, коли була перша шокова ситуація на початку війни, логічно було ввести обмеження. Але ж люди не припинили вживати алкоголь. Це був лише вдалий момент для тіньового сектору більше "попрацювати". А надходження в бюджет зупинилися. Ми увійшли у війну з великими боргами мереж перед нами, а все одно повинні були платити і постачальникам, і зарплату працівникам. До речі, тоді, у березні, де були люди з уряду, які приймали рішення, ніхто не знав.

Але ви їх знайшли?

Так. Коли у квітні дозволили продаж алкоголю, ми дали поштовх усім. Адже та ж внутрішня переробка зерна – це додана вартість для бюджету. Я переконував, що все одно люди вживають алкоголь, привозив фото із заходу України, коли біля сміттєвих баків стоять купи пляшок ноунейм з-під алкоголю при повній забороні продажу.

Як ви оцінюєте ініціативу заміни паперових акцизів електронними?

Я вважаю, що люди, які пропонують такі зміни, до кінця не розуміють проблеми. Тіньовий сектор сидить, усміхається, і чекає, коли вже легальний себе зупинить різними державними і недержавними методами. Акциз сплачується ще до моменту відвантаження продукції, то що вам та електронна марка дасть? А той, хто працює в тіні, він не буде вовтузитися з нею. На мою думку, акцизні марки — просто ще одна перепона легальному бізнесу. Коли деякі "експерти" розказують, що в Євросоюзі всі виробники клеять акцизну марку – це неправда. Директиви ЄС вказують, що це питання — на вибір країни. Той, хто продає, має сплатити акциз – все. А нам намагаються просто запровадити нові перепони, і це подається як ми там з чимось "боремося".

"Тіньовий сектор чекає, коли легальний себе зупинить різними методами", - нарікає СЕО Nemiroff

Ще дискутується ідея переведення розрахунків за алкоголь в магазинах виключно без готівки. Як ви до неї ставитесь?

Це таке саме нерозуміння проблеми, бо тому, хто купує нелегальний алкоголь, без різниці, як продає легальний. Це буде новою проблемою для рітейлу. Ви прийшли, купили продукти і пляшку алкоголю. У вас готівка, а вам скажуть: оце за готівку, а це – картою.

2020 року ви приватизували спиртзавод, який простоював з 2011-го. Він вже працює?

Коли було здійснено всі оплати, оформлено документи, почали з’ясовувати, що ж ми купили. Очікування були, що він у кращому стані, аніж виявилося по факту. Але почали щось демонтувати, розчищати. Частину обладнання вивезли на ремонт у Миколаїв, частину — у Дніпропетровську область. Планували влітку 2022-го року запустити. Але потім сталася війна. Тож цей проєкт ще чекає на свою реалізацію.

Як сильно постраждали ваші підрядники в охоплених війною регіонах?

Десь із літа ми почали перевозити наших підрядників з окупованих територій і давати їм прихисток, у нас є вільні приміщення. Ми запропонували їм виконати наше замовлення і продовжити працювати для інших. Така ж історія кооперації була і з нашим партнером Fozzy Group (мережі "Сільпо" та "Фора"), коли їхні складські приміщення в Броварах постраждали. Буквально в березні ми їм передали наші, якими вони і сьогодні користуються.

25-го ліцензія була відкликана

Ви скасували ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в росії ще в кінці лютого 2022. Як це вплинуло на роботу компанії?