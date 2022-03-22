Владелец OLX продолжает работать в россии, помогая подбирать кадры в армию оккупанта

Владелец российского Avito и украинского Olx.ua решил усидеть на двух стульях

Российское вторжение в Украину поставило каждого перед жестким выбором – защищать свое государство или уехать за границу, волонтерить или пытаться перестроить бизнес в новых реалиях, чтобы всеми силами приблизить нашу общую Победу.

Впрочем, есть один мировой тренд, являющийся следствием этой кровавой войны — иметь какие-либо контакты с россией или российскими компаниями стало, мягко говоря, "зашкварно". Повторять длинный список компании, которые за последний месяц вышли с рынка россии нет смысла – это почти все мировые гиганты. И их решение, безусловно, заслуживает уважения.

Однако есть ряд брендов, которые даже несмотря на убийства сотен гражданских и бомбардировку мирных городов Украины считают нормой работать в россии или с российскими компаниями. Конечно, они несут серьезные репутационные и (как следствие) экономические убытки. И пока в украинском сегменте соцсетей гневно высказываются в адрес крупных торговых сетей Auchan и Metro, бойкотируют продукцию Nestle и других, есть и украинские компании, к деятельности которых во время войны возникают вопросы.

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет обратил внимание, что на российском сервисе объявлений Avito активно ищут свежее "мясо" для участия в боевых действиях против Украины. Действительно, российская армия и воюющие на ее стороне наемники несут рекордные потери, не достигая при этом серьезных успехов.

Читатель задаст логичный вопрос — каким образом самая большая доска объявлений в россии связана с Украиной? Дело в том, что Avito входит в состав OLX.Group, также владеющей сервисом в Украине — Olx.ua.

Владельцем группы компаний OLX является нидерландский конгломерат Prosus, контрольным пакетом которого владеет холдинг Naspers.

Так вот, Prosus решил усидеть на двух стульях — остаться на российском рынке и дальше развивать платформу Avito, где подбирают наемников для участия в убийствах украинцев, но при этом работать и в Украине.

На 23-й день войны (уже после появления поста Дубилета и резонанса в СМИ) в украинском Olx.ua выступили с заявлением: "Платформа OLX.ua принадлежит к компании Prosus, которая более 40 лет инвестирует в развивающиеся рынки. Среди которых есть и россия: к активам компании принадлежит avito. Несколько дней назад акционеры компании Prosus высказались по поводу своего решения оставить активы avito и продолжать работать на локальном российском рынке".

Возникает уместное замечание: разве компания не знала своих владельцев и их связи с россией? Если бы не Дубилет и интерес журналистов, то прозвучало ли бы это заявление вообще?

Дмитрий Дубилет также обратил внимание, что владельцы Olx.ua не спешат не только уходить с российского рынка, но и хотя бы принять решение об удалении объявлений о наборе на военную службу "по контракту", которых с каждым днем все больше на Avito.

Выходит, что владельцы Olx.ua в лице Prosus помогают (или, по крайней мере, не мешают) проводить рекрутинг в армию оккупанта, которая безжалостно похищает, убивает и издевается над мирными жителями Украины, при этом уничтожая не только военную, но и промышленную и гражданскую инфраструктуру нашего государства.

В бизнес-кругах намекают, что "раскладывание яиц в разные корзины" (работа одновременно на украинском и российском рынках) может иметь несколько последовательных целей. Одну из возможных схем примитивно описали следующим образом:

- поддержать на плаву Olx.ua во время войны (средствами, заработанными в том числе на рынке россии)

- в таких условиях конкуренты, не имеющие внешних финансовых притоков, упадут в цене, а возможно и вовсе обанкротятся, что позволит Olx Group вытеснить их или поглотить, расширив свою долю на рынке.

Имеет ли такой подход признаки недобросовестной конкуренции? Вопрос, пожалуй, к Антимонопольному комитету и другим компетентным органам.

Относительно финансовой части истории тоже возникают справедливые вопросы: обычно объявления на сайтах типа Olx и Avito размещаются от бизнесменов или частных лиц, а "военная служба по контракту" является по сути работой на государство-агрессора. Сколько за такие "особые" объявления в результате получила Olx Group и не может ли эта грязная история иметь последствия для украинской дочки, которую теперь легко обвинить в финансовых связях с россией?

Можно предположить, что кейс Olx не уникален, но в то же время может стать показательным. Украинские власти уже продемонстрировали готовность к непростым, но кардинальным шагам, от которых зависит безопасность и выживание государства. Чиновники должны найти подход к влиянию на главные офисы международных компаний, сотрудничающих с российским рынком в условиях путинской диктатуры. И вполне возможно, что это получится благодаря определенной работе с их украинскими дочками.

Напомним, после общественного давления главный офис компании Oriflame решил покинуть российский рынок. А вот рестораны McDonald's продолжают работать в россии, хотя владельцы сети обещали закрыть все свои рестораны.