Росіянка поводилася зухвало в чужій країні

Після повномасштабного вторгнення в Україну росіянам не раді ні у Фінляндії, ні в США, ні в Молдові. Відео з останньої країни зараз активно розповсюджується по мережі.

На ньому, як стверджують різні інтернет-пабліки, молдавський хірург нібито відмовився оперувати жінку за те, що вона росіянка і розмовляє російською мовою. Також він заявив, що вона для нього – ворог.

"Вибачте, говоріть румунською мовою... Ви мене цим ображаєте. Я заходжу і кажу вам "буне зіуа" (привіт — Ред), а ви мені "здравствуйтє". Мені хочеться витягнути "Калашников" і розстріляти вас, тому що ви для мене ворог", — сказав герой відео.

Відео миттєво рознесли російські "ЗМІ", щоб показати "утиски росіян".

При цьому, в мережі зауважили, що росіянка не тільки демонструвала свою неповагу, відповідаючи громадянам Молдови російською, а й безпосередньо образила країну, обізвавши її "Молдавією".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чорногорії побили росіян стільцями. Постраждалі бешкетували і поводилися неадекватно.

Також ми повідомляли, що російська порноакторка захотіла приїхати до Львова на канікули, але швидко передумала.