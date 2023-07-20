"Бери свій пакет": російська порноакторка захотіла приїхати до Львова на канікули, але швидко передумала

Актрисі пояснили, що краще не робити цього

російська порноакторка Еллі Брілсен надумала під час повномасштабного вторгнення поїхати відпочити до Львова до подруги, але після коментарів у соцмережах чомусь передумала.

Про своє бажання вона розповіла на сторінці у Twitter і запитала поради підписників про те, як це можна зробити з російським паспортом.

Втім, поради та відповіді на її запитання їй так не сподобалися, що ні їхати до Львова, ні навіть читати Twitter їй тепер не хочеться.

Справа в тому, що актрисі пояснили, що після того, як її співвітчизники прийшли на землю України вбивати її громадян, то їй тут, м’яко кажучи, не будуть раді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в інтернет-пабліках почало "віруситися" відео, де українці побили росіян. Причина бійки поки невідома, але в мережі, ґрунтуючись на досвіді попередніх інцидентів, припустили, що виною тому стала якась чергова витівка громадян рф.

Також ми розповідали про те, що відео із чеченкою, яка "муштрує" росіян у Фінляндії, стало хітом. Жінка не соромилася у висловлюваннях і дала своїми словами зрозуміти, що росіянам не радіють за межами їхньої країни. Коментатори в мережі, до речі, підтримали жінку та захопилися її прямолінійністю.