"Геть з України": у лаврова поскаржилися на русофобію в Чехії, але отримали яскраву відповідь

Чехія поставила на місце країну-агресора

У Міністерстві закордонних справ росії звинуватили Чехію у "русофобії", але отримали на це жорстку відповідь. У країні ЄС нагадали росії, хто напав на "сусідів" і розв’язав страшну війну в Україні.

Відповідна заява з невдоволеннями була опублікована на офіційній сторінці МЗС рф в Twitter.

"Чехія має хронічні проблеми, які влада країни не має наміру вирішувати, займаючись натомість деструктивними зовнішньополітичними діями. В останні роки відзначається подальше сповзання Праги до русофобського курсу", — йдеться в повідомленні.

Відповідь другої сторони не змусила довго чекати. Вже ввечері того ж дня в Міністерстві закордонних справ Чехії опублікували на своїй сторінці в Twitter пост, в якому країні-агресору нагадали, що вона являє собою і чим назавжди залишила ганебний слід в історії.

"Хронічні проблеми Чехії: ми не викрадаємо дітей, не бомбимо госпіталі та не окупуємо сусідів. Геть з України", – зазначили у МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як росіяни, які приїхали на відпочинок, відзначилися в Чорногорії. Через їхню буйну поведінку офіціантам одного із закладів довелося бити горе-туристів стільцями, щоб прогнати від ресторану.