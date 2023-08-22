лавров приїхав до Африки, кинувся в танець і став посміховиськом у мережі (фото, відео)

Чомусь інші делегації так себе не вели

У ПАР проходить саміт БРІКС, на який забоявся приїжджати невиїзний путін, але замість нього вже приїхав глава МЗС рф сергій лавров.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Літак російського міністра приземлився на базі ВПС ПАР Waterkloof на околиці Преторії, де його зустріли з традиційними піснями та танцями.

Варто зазначити, що в мережі вже сміються з лаврова, який у спробах вислужиться перед колегами з ПАР кинувся в танець і, на думку деяких, виглядав безглуздо. Висміювання дійшло настільки далеко, що мережу буквально накрила хвилею жартівливих коментарів та фотожаб.

До речі, для лідера Китаю в ПАР також влаштували зустріч із танцями, але програма в нього була дещо інша, а на відміну від лаврова, глава КНР чомусь до них не приєднався.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неявка путіна на саміт БРІКС розкриває важливу деталь щодо росії.

Також ми повідомляли про те, що Європейський єврейський конгрес (EJC) різко прокоментував абсурдну заяву міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який раніше порівняв росіян з євреями, а Захід — з Гітлером. Від путінського поплічника вимагають публічних вибачень.