лавров вилаявся матом, коли його спитали про пригожина (відео)

Російський дипломат нецензурно висловився у присутності іноземних колег та охорони

Глава російського МЗС сергій лавров емоційно відреагував на питання про загибель євгена пригожина. Свої стосунки з ватажком ПВК "Вагнера" він прокоментував матюком.

Відео моменту спілкування сергія лаврова з російським журналістом на саміті BRICS у Південній Африці публікує "Настоящее Время". Міністр закордонних справ активно уникав представників медіа.

Спершу журналіст запитав лаврова про те, як смерть євгена пригожина позначиться на інтересах росії в Африці, звідки ватажок "вагнерівців" записував відео за кілька днів до катастрофи. Замість відповіді глава російського МЗС поспішив поршмигнути до ліфту в оточенні охорони.

Друга спроба журналіста поспілкуватися з російським міністром також не мала успіху. Він підійшов до нього після брифінгу, коли той уже йшов, і запитав про те, наскільки щільно лавров співпрацював із ПВК "Вагнера". Глава МЗС росії не дав чіткої відповіді, лише пробурмотів лайливу фразу на кшталт:

"Та звідки ви взялися, їб**".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент восії володимир путін підтвердив смерть євгена пригожина і висловив співчуття сім’ям усіх командирів ПВК "Вагнера", які були на борту літака, що впав.