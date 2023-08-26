Ветеран внешней разведки: С уничтожением пригожина дуэли фаворитов путина вышли на новый уровень

Показательная казнь фаворита – это давняя традиция феодальной россии

В среду, 23 августа, в Тверской области рф был уничтожен самолет с находившемся на борту главарем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным. Тело пригожина якобы опознано, а самолет якобы погубила взрывчатка. Все следы, похоже, ведут в кремль, который традиционно отрицает причастность к теракту.

Своим мнением о происходящем в рф и куда это может привести, с "Телеграфом" поделился ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он считает, что путинская феодальная деспотия, учитывая всё более явный проигрыш на украинском фронте, вступила в стадию внутренних разборок.

Головокружение от успехов

– Периодически, но всё чаще, происходят дуэли фаворитов из ближайшего окружения путина. Иногда явно, иногда выплескиваясь в общественную плоскость – как конфликт пригожина с министром обороны шойгу (в меньшей степени – главой генштаба герасимовым), – поясняет эксперт.

Он напоминает, что определенное время пригожин пользовался поддержкой путина. И это позволяло ему подниматься наверх политического и в некоторой мере милитарного истеблишмента.

– Похоже, бывшему зэку, ставшему олигархом, это вскружило голову. И он ее потерял. В прямом и переносном смысле. На каком-то этапе башни кремля, путинские фавориты начали серьезно ссориться, учитывая просчеты на войне в Украине. Как следствие – проблемы возникают и в вооруженных силах рф, и в российском обществе. Из-за санкций, которые стране-агрессору удается частично обходить. Из-за изоляции, в которую попала нынешняя россия. Есть явные недовольства в элитах – военной, политической, гуманитарной, финансовой. Рано или поздно некий выброс должен был произойти, особенно в стране, где фактически выстраивается средневековый феодализм, – отмечает ветеран внешней разведки.

Дуэли, продолжает он, становились всё более жестокими. И не было сомнений, что будут жертвы, в том числе среди тех, кто пытается удержаться около царя-деспота и продлить свое существование.

И жертвы были. В том числе во время похода пригожинской армии на москву в июне. И жертвы есть – спустя два месяца после того недопутча. И жертвы точно еще будут, прогнозирует Василий Богдан. Ведь с уничтожением пригожина дуэли фаворитов из путинского окружения вышли на новый уровень.

Генерал акцентирует, что достоверно со стопроцентной уверенностью сказать нельзя – жив или нет пригожин, инсценировка это была или его реальное устранение за то, что стал неуправляем и претендовал на мощную роль в российском обществе (что совсем не подходило путину, особенно с учетом того, что в марте 2024 года намечены очередные президентские выборы). Но последнее, считает он, выглядит более вероятным.

– У путина и его близкого окружения могло создаться впечатление, что в лице пригожина формируется серьезный конкурент, который может лишить их власти. Потому акция устранения одного из ближайших опричников выглядит закономерно. Тем более, что в российской истории традиционно кого-то подобного (включая фаворитов и родственников) показательно либо закулисно казнили, – подчеркивает Василий Богдан.

По его словам, вагнеровцы – ни что иное, как современные опричники. Им была отведена определенная роль и в рф, и в российско-украинской войне, и на Африканском континенте, и на Ближнем Востоке.

Похоже, продолжает генерал, что действия путинских опричников вышли даже за границы аморальных принципов самого диктатора. Всё больше стран и международных структур принимали решения о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

И как бы путин ни игнорировал международное право, различные конвенции, в целом западный мир, ему приходится реагировать – как-то лакировать свой деспотичный режим. Надеясь, что еще получится выглядеть более-менее прилично перед хотя бы частью мирового сообщества, а также перед российским обществом, поясняет эксперт.

Пиррова победа шойгу

Устранение пригожина демонстрирует победу партии шойгу-герасимова и приближенных к ним лиц, уверен Василий Богдан. И, по его мнению, следующими будут именно они.

– Ведь на кого-то надо списывать все просчеты, в том числе, всё более очевидный проигрыш агрессора в российско-украинской войне", – аргументирует эксперт.

Следует иметь в виду и то, продолжает он, что приближающиеся президентские выборы в рф имеют ключевое значение для путина.

– Давайте вспомним, что к власти он пришел на взрывах в Волгодонске, москве, второй Чеченской кампании. Сейчас, похоже, используется и будет использоваться похожая методология, – считает генерал. – Та же т.н. "специальная военная операция" была направлена на укрепление путинского режима. На фоне обнищания российского населения, потери авторитета, элементов рецессии в экономики снижали поддержку путинского режима – нужно было "встряхнуть" российское общество. Дать ему понять, что путин – единственный, что именно он нужен россии.

Потому он решил по-быстрому устроить войнушку с Украиной, покорить ее путем блицкрига, обеспечив себе стопроцентное переизбрание на пост президента и место в истории. Не вышло. Приходится искать другие пути. В том числе, борясь с праворадикальными ультра-элементами в рф. Надеясь на возвращение авторитета путина (в том числе на Западе), а также – ради устранения потенциально опасных конкурентов, способных заложить основы разрушения путинского режима, считает Василий Богдан.

Судьба опричников-вагнеровцев незавидна, уверен Василий Богдан. Часть будет уничтожена. Часть уже перешла и переходит в другие ЧВК – под крылом Минобороны. Часть уже расформирована и еще будет. Часть – загнана в африканские страны, чтобы поддерживать союзные рф режимы.

– В Нигере хунта, совершившая переворот, уже дала добро на прибытие в эту страну контингента из Буркина-Фасо, Мали, которые ориентируются на рф, где есть вагнеровские части, – отмечает эксперт.

По его мнению, между лукашенко и путиным, похоже, была определенная договоренность. Чтобы обезопасить себя от возможных действий со стороны пригожинского террористического контингента, его постепенно перебазировали в Беларусь. Потом начали распылять. Часть осталась в Беларуси, часть отправилась в Африку, часть – под знамена Минобороны. И когда путин почувствовал, что вагнеровского "кулака" уже нет, что он ослабил эту группировку, был дан приказ на уничтожение пригожина, уткина и иже с ними. Что, как видим, не привело к акциям возмездия со стороны ослабленных вагнеровцев.

Украине такая внутренняя грызня в рф выгодна, уверен Василий Богдан.

– Пусть они там, как пауки в банке, убивают друг друга, загнивают изнутри в борьбе за царское кресло или близость к нему. Это приводит к серьезным разрушениям вертикали власти, к дестабилизации. И может в итоге завершится если не дворцовым переворотом, то мощным общественным взрывом. Такие периодически случаются в россии. Причем, как правило, неожиданно и кроваво, – отмечает генерал.

Но нам, подчеркивает он, нужно не рассчитывать на это, а продолжать активную политически-дипломатическую работу, а также милитарную деятельность на фронте, развивая наступательные действия ради освобождения всех своих территорий.

– И блестящие операции нашей разведки в Крыму, и продвижение ВСУ на южном фронте говорят о том, что есть хорошие шансы на успех. Которым способствует нарастающая внутренняя дестабилизация в стране-агрессоре, – констатирует Василий Богдан.