Спецоперация ГУР в Крыму: бойцы уже вернулись, появились новые подробности и видео

Известно, что бойцы ГУР нанесли потери противнику

Спецоперация украинских силовиков Главного управления разведки Минобороны в оккупированном Крыму завершена. Наши силовики выполнили все поставленные задачи и вернулись назад.

Об этом в комментарии РБК-Укриїна рассказали представители ГУР Андрей Черняк и Андрей Юсов.

"Эта операция носила характер рейда. Она показала, что временно оккупированный остров не только в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил безопасности и обороны, но и в зоне досягаемости для проведения соответствующих операций личного состава украинских защитников", — сказал Юсов.

Он также подтвердил информацию о том, что спецоперация прошла на территории мыса Тарханкут. Ее проводили в населенных пунктах Маяк и Оленевка.

"Продолжается плановая работа украинских Сил безопасности и обороны", — сказал представитель ГУР.

Кадры спецоперации от ГУР

Напомним, что в ходе высадки на оккупированный полуостров украинские силовики нанесли потери противнику. В данный момент информация об этом уточняется.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на именно на мысе Тарханкут 23 августа в ходе спецоперации ГУР была уничтожена ЗРК С-400.