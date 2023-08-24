Спецоперация ГУР в Крыму: бойцы уже вернулись, появились новые подробности и видео
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Известно, что бойцы ГУР нанесли потери противнику
Спецоперация украинских силовиков Главного управления разведки Минобороны в оккупированном Крыму завершена. Наши силовики выполнили все поставленные задачи и вернулись назад.
Об этом в комментарии РБК-Укриїна рассказали представители ГУР Андрей Черняк и Андрей Юсов.
"Эта операция носила характер рейда. Она показала, что временно оккупированный остров не только в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил безопасности и обороны, но и в зоне досягаемости для проведения соответствующих операций личного состава украинских защитников", — сказал Юсов.
Он также подтвердил информацию о том, что спецоперация прошла на территории мыса Тарханкут. Ее проводили в населенных пунктах Маяк и Оленевка.
"Продолжается плановая работа украинских Сил безопасности и обороны", — сказал представитель ГУР.
Напомним, что в ходе высадки на оккупированный полуостров украинские силовики нанесли потери противнику. В данный момент информация об этом уточняется.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на именно на мысе Тарханкут 23 августа в ходе спецоперации ГУР была уничтожена ЗРК С-400.