Бойцы ГУР высадились в Крыму: стали известны подробности спецоперации

О взрывах в районе мыса Тарханкут в районе 5 часов писали СМИ

Утром 24 августа подразделения украинской разведки высадились в оккупированном Крыму в рамках спецоперации. Там состоялся бой.

Об этом в комментарии hromadske сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что все задачи украинских силовиков были выполнены.

По информации Юсова, сражение проходило с участием плавательных средств и авиации.

В то же время в комментарии "Суспільному" он отметил, что спецоперация проводилась при поддержке военно-морского флота. По его информации, потерь среди личного состава украинских силовиков нет. Спецоперация продолжается, все детали ГУР раскрывать пока не будет.

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – уточнил он.

В то же время "Крым. Реалии" сообщали о взрывах в районе мыса Тарханкут в районе 5 часов утра 24 августа. Их слышали жители населенного пункта Маяк.

Вместе с этим пропагандисты писали, что в Крыму неизвестные на резиновых лодках якобы обстреляли с берега кемпинг с туристами в Оленовке. Одни росСМИ уточняли, что всего было 10 человек в двух лодках, другие писали — что было четыре лодки с диверсантами. В лучших традициях роспропаганды Телеграм-каналы сообщили, что "все диверсанты были ликвидированы".

К слову, спустя время сами же пропагандисты опровергли информацию о том, что нападавших удалось ликвидировать.

По информации "Крым. Реалии", в населенном пункте Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил рф. Кроме того, на полуострове находится радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру полуострова подготовлены позиции для ПВО.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ГУР раскрыли подробности атаки БПЛА на российский аэродром "Шайковка" в Калужской области, где пострадал минимум один самолет.