Еще один российский самолет поврежден: в ГУР озвучили детали удара по аэродрому "Шайковка"

В ГУР рассказали, кто причастен к удару по российскому аэродрому

В результате атаки БПЛА на российский аэродром "Шайковка" в Калужской области пострадал минимум один самолет. Масштабы потерь россиян могут быть больше, но путинский режим тщательно их скрывает.

Об это заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

"По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – сказал он.

Также он объяснил, кто стоит за ударом БПЛА по военному аэродрому в россии. По словам Юсова, к этому причастны "люди из центральной россии", которые работали в координации с ГУР МО Украины. Им была поставлена задача добраться до аэродрома "Шайковка" и отработать по нему, с которой они успешно справились. Представитель украинской разведки отметил, что спецслужбы продолжают выполнять задачи на вражеской территории.

"Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора", – отметил Андрей Юсов.

Российские Telegram-каналы ранее сообщали о том, что во время атаки дрона был поврежден самолет, который, якобы, не используется. Напомним, что с аэродрома "Шайковка" в Калужской области регулярно взлетают бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят удары по Украине ракетами Х-22.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в москве над всеми аэропортами заметили дроны. Местные власти срочно закрыли небо над столицей и объявили режим "ковер".